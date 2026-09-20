¿Qué podría pasarle a Timochenko? Esto respondió el ministro de Justicia, Iván Cancino

El ministro de Justicia, Iván Cancino, se pronunció en entrevista con SEMANA sobre la situación de Rodrigo Londoño, alias Timochenko, el último cabecilla principal de las extintas Farc-EP.

Ante la pregunta de si él tiene algún riesgo jurídico, Cancino respondió: “Los compromisos que el Estado colombiano tenga obligatorios con la JEP se cumplirán. No esperen nada diferente a que se cumpla la Constitución y la ley de lo que sea absolutamente obligatorio”.

El ministro confirmó que mientras Timochenko respete los acuerdos de paz y no vuelva a delinquir, el Gobierno nacional cumplirá con lo pactado: “Las obligaciones legales y constitucionales que no puedan ser variadas no se van a cambiar”.

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Cancino indicó que la única manera de judicializar a Londoño sería bajo el siguiente escenario: “Si comete alguna violación, si sale de la JEP, por supuesto que puede ser judicializado rápidamente”.

Según el alto funcionario del Gobierno de Abelardo De La Espriella, el escenario podría complicarse para el excomandante de las Farc-EP si sale de Colombia: “A él lo han autorizado a salir del país, y los compromisos de la JEP no están en otros países. De tal manera que, si hubo una víctima extranjera y él va a un lugar donde está dicha víctima, me imagino que el Estado analizará el caso en su autonomía”.

Frente a la pregunta de si se puede capturar en ese país, respondió: “No me quiero meter a decir qué puede o no puede hacer (un país). Pero, en principio, él tiene una protección que le dio un mal acuerdo de paz en Colombia. Eso es todo lo que le puedo decir”.

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Como se recordará, siendo mandatario electo, Abelardo De La Espriella le anticipó al país que Rodrigo Londoño debía estar preso de por vida y que iba a trabajar en ese objetivo.

Sus declaraciones se conocieron luego de la autorización que le dio la Jurisdicción Especial para la Paz de cumplir una agenda en España, hecho generó un gran revuelo entre la opinión pública.

El 13 de julio de 2026, en una alocución, el jefe de Estado, recién electo, declaró: “Hoy, vemos al criminal de guerra, alias Timochenko, en gira internacional, con salvoconducto de quienes pretenden lavar sus crímenes con el disfraz de tribunal, la JEP. Ese bandido de Timochenko merece estar preso de por vida. Voy a trabajar en ello. Ningún formalismo aparente puede esconder que los crímenes de guerra y contra la humanidad de los jefes de la FARC siguen impunes”.