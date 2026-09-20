Las 10 revelaciones del ministro de Justicia, Iván Cancino, sobre el proyecto de sometimiento para criminales y el futuro de las cárceles

El ministro de Justicia, Iván Cancino, reveló en SEMANA detalles del proyecto de ley de sometimiento que el Gobierno nacional radicará en el Congreso, anticipó el futuro que tendrán los criminales del país y explicó cómo se construirán las mega cárceles donde resguardarán a los delincuentes más peligrosos. Estas son las diez frases más contundentes del alto funcionario en entrevista con Vicky Dávila.

¿Qué pasará con los bienes ilícitos de los criminales en la Ley de sometimiento? Esto dijo el MinJusticia en SEMANA

1. No habrá negociaciones de paz

Cancino empezó explicando que la Presidencia está revisando la propuesta de la ley de sometimiento, pero anticipó que no contempla negociaciones con actores armados ilegales: “No hay la más mínima posibilidad de que este Gobierno abra espacios para mesas de diálogo, para negociaciones, para un estatus político, que era una de las grandes preocupaciones que uno escuchaba en la oposición”.

Agregó que no habrá zonas para concentraciones de organizaciones delincuenciales ni espacios para que ellos (los criminales) puedan opinar sobre este proyecto: “Los interlocutores serán el Congreso y, por supuesto, les daremos traslado a las autoridades que tengan relación, como la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría y la Defensoría del Pueblo”.

Iván Cancino, ministro de Justicia. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

2. “El proyecto habla de cárceles normales”

El ministro detalló que el proyecto no contempla un tratamiento especial para los delincuentes que quieran someterse: “No habrá sitios especiales de reclusión. El proyecto habla de cárceles normales. Puede haber compromisos en algún patio, pero sin ninguna extravagancia o beneficio en las cárceles que se van a construir. Se habla de cárceles productivas, porque esas personas hay que enseñarles a hacer cosas diferentes a estar en la delincuencia”.

3. No habrá jurisdicción especial

Contrario al acuerdo de paz con las Farc, el alto funcionario agregó que no se creará una jurisdicción especial para tramitar las deudas que tienen con la justicia los delincuentes: “La ruta va a ser a través de los fiscales y jueces. Se le sugiere a la Fiscalía una unidad especial, pero ajustando cargas. La señora fiscal está también comprometida con la paz y la justicia”.

El ministro de Justicia, Iván Cancino, recuerda a su padre: “Estoy seguro de que estaría muy orgulloso de mí”

En esa misma línea, Cancino reiteró que los criminales que tengan asuntos pendientes con otros países serán extraditados: “El trámite de extradición sigue. La ley no suspende órdenes de captura, no condiciona la extradición a la terminación del proceso”. Esa es la suerte que correrán varios hombres que negociaron la paz, como Araña y el Mocho Olmedo.

4. Disminuyen los delitos

El ministro de Justicia dijo que las decisiones que ha tomado el presidente Abelardo De La Espriella ya empezaron a dar frutos. En el caso específico de Barranquilla, que algunos traslados en las prisiones ya impactan la situación de orden público de la ciudad: “Después de que se hicieron los traslados, se cerró la comunicación de la delincuencia de la cárcel con sus fichas o alfiles en las calles, y la criminalidad bajó 63 % en los primeros días”.

Iván Cancino, ministro de Justicia. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

También el efecto se siente en Buenaventura: “Ya se están viendo las primeras disminuciones en los indicadores de delincuencia. La idea funciona si se hace de manera concreta, cerrándole la puerta a la corrupción. Colombia tiene la tecnología para los inhibidores de llamadas desde la cárcel. Lo que pasa es que entra un preso y los apaga. Tenemos imágenes en cárceles y estaciones de policía donde se ve a la persona privada de la libertad apagando el inhibidor”.

5. El pabellón especial y construcción de cárceles

Cancino informó que el presidente De La Espriella le ordenó la instalación de un pabellón piloto de extremas medidas de seguridad en la cárcel de Girón, Santander, para aislar a delincuentes, y que próximamente el país conocerá detalles de la obra: “Habrá imágenes sobre eso. No es solamente trasladarlos, es incomunicarlos. Con el respeto de los derechos mínimos de una persona privada de la libertad, es romperle su línea de comunicación externa con el delito”.

Él espera edificar diez prisiones en Colombia: “Muchas van a ser bajo la figura de las alianzas público-privadas. Esperamos tener las primeras lo más rápido posible. Hay que buscar ubicaciones que no afecten a la ciudadanía; la idea es generar cárceles productivas”.

“Se acabó la contemplación y alcahuetería”: Abelardo De La Espriella confirmó el traslado masivo de internos de la cárcel de Buenaventura

6. El futuro del Inpec

Cancino comentó que, a su juicio, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) debería pertenecer al Ministerio de Defensa: “El problema nunca ha sido de las instituciones, ha sido de las personas. Pero sí hay que dar un debate muy fuerte, y es que no se le olvide que el Inpec es una fuerza armada y las fuerzas armadas deben estar bajo el mando del Ministerio de Defensa”.

El debate, según el ministro, se está dando: “Nosotros no tenemos una estigmatización frente a los funcionarios del Inpec; es más, los protegemos. Los han amenazado, los han matado y han tenido y contarán con todo mi respaldo. En el Inpec hay gente muy buena, muy profesional, que también podrá ser considerada para todo lo que el Gobierno pueda estar planteando. Sí está siendo objeto de estudio cómo se hace todo con una entidad como el Inpec y cómo va a ser en el futuro la protección y la guarda de esas cárceles. También se está estudiando la posibilidad de que puedan hacerlo entidades privadas”.

Presidente Abelardo De La Espriella. Foto: Presidencia

7. El buque cárcel

Cancino reveló que el Gobierno nacional está analizando la posibilidad de materializar la propuesta de un buque cárcel: “Se está estudiando el tema, se está buscando la zona adecuada”. Allá terminarían delincuentes de alto calibre que necesitan aislamiento: “Los peores y los que delinquen. Una persona que siga delinquiendo, que siga generando zozobra, ordenando homicidios. Yo sí les pido a los señores jueces que tengan en cuenta si es mejor proteger a toda la sociedad o permitirle al señor que los familiares lo visiten cada ocho o cada 15 días. Va a ser excepcional, va a ser para un grupo de personas que sigan generando delincuencia”.

8. Se va a fumigar

El ministro reiteró que se va a fumigar para atacar el fenómeno del narcotráfico sin desconocer las decisiones judiciales: “Vamos a fumigar, sin desconocer las decisiones. Cada vez que se nos pide que ajustemos algo, lo acataremos. Y si hay que plantear alguna modificación a la ley, se planteará y se modificará. Pero Colombia es un país que necesita la fumigación terrestre, vía manual, la de drones o la aérea, con todo el respeto a la protección del medioambiente, a la población civil y brindando alternativas en la sustitución de cultivos”.

En defensa de quienes defienden, el mensaje del ministro de Justicia, Iván Cancino

9. “Encontré fue un hackeo”

El alto funcionario del Gobierno de Abelardo De La Espriella rindió cuentas sobre la herencia que recibió de la administración de Gustavo Petro: “Lo primero que encontré fue un hackeo a un sistema. Hay gente pequeña que duda; eso ya está judicializado. Una intervención del sistema que incluso me paralizó algunos temas, ya está restablecido, ya se tomaron todas las medidas para evitar que eso pase. En el Ministerio hemos encontrado, como regla general, una contratación muy grande. Se está reestructurando para reducirla, hemos depurado sin afectar la misionalidad del Ministerio, hemos encontrado temas difíciles en las entidades adscritas, en el Inpec, en la Uspec, en la Superintendencia (de Notariado y Registro), en la Agencia de Defensa Jurídica del Estado”.

10. “No se llegó a perseguir a nadie”

Finalmente, Cancino indicó que el Gobierno no perseguirá a nadie: “Aquí no se llegó a judicializar a nadie porque sí, no se llegó a perseguir a nadie, pero obviamente lo que se va encontrando, no puedo taparme los ojos y sencillamente dejarlo. Yo no vine a administrar el desorden, vine a corregir y a organizar en la cartera lo que me corresponde”.

Vea la entrevista completa del ministro de Justicia, Iván Cancino, con Vicky Dávila en SEMANA: