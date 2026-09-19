El ministro de Justicia, Iván Cancino, recuerda a su padre: “Estoy seguro de que estaría muy orgulloso de mí”

El ministro de Justicia, Iván Cancino, habló con SEMANA sobre los detalles del proyecto de ley de sometimiento que será radicado en el Congreso de la República y aprovechó para responder algunas preguntas sobre su padre, Antonio José Cancino, de quien dijo que estaría muy orgulloso hoy.

Ley de sometimiento: el ministro de Justicia, Iván Cancino, revela en exclusiva los detalles para la entrega de los criminales. “Se someten o vamos por ellos”

Al ser interrogado sobre lo que estaría diciendo su padre hoy, al verlo como ministro de Justicia en el Gobierno de Abelardo De La Espriella, Cancino no dudó en su respuesta: “Estaría muy orgulloso, claro (se le quiebra la voz)”.

El funcionario señaló que tocar este tipo de temas lo “conmueve mucho” y reiteró que está seguro de que su padre, quien fue un reconocido académico, abogado y jurista colombiano, “estaría muy orgulloso de mí; me criticaría, lo haría en privado, me daría sus propuestas, pero me respaldaría siempre”.

Aseguró que se encomienda a él todos los días y le dejó un mensaje conmovedor: “Él sabe que lo amo y que todos los días cualquier acto que hago es para hacerlo sentir orgulloso”.

Finalmente, Cancino aseguró que “a las personas que tratan de opinar de lo que haría mi papá, antes de morir me dijo que mi hermano y yo éramos sus abogados preferidos. Con eso me quedo”.