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¿Quiénes asistieron a la posesión de Alejandro Ordóñez como embajador de Colombia ante la OEA?

Alejandro Ordóñez volvió a la escena pública esta semana con un nuevo cargo diplomático que lo llevará nuevamente a Washington.

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Redacción Confidenciales
19 de septiembre de 2026 a las 2:17 a. m.
Alejandro Ordónez Maldonado.
Alejandro Ordónez Maldonado. Foto: Getty images

Esta semana reapareció el exprocurador general Alejandro Ordóñez después de permanecer varios años en Estados Unidos, donde se quedó tras culminar su cargo diplomático en el Gobierno de Iván Duque.

Alejandro Ordóñez (centro) fue designado como nuevo embajador de Colombia ante la OEA.
Abelardo De La Espriella oficializó nombramiento del exprocurador Alejandro Ordóñez como embajador de Colombia ante la OEA

En esta oportunidad, se posesionó como embajador de Colombia ante la OEA. Lo hizo ante el canciller Omar Bula y lo acompañaron Ángela María, Natalia y María Alejandra, sus tres hijas. También estuvo presente la nueva ministra de Educación, Ilva Myriam Hoyos, quien fue procuradora de Infancia cuando él dirigió el Ministerio Público. Apenas concluya los trámites administrativos, viajará a Washington, donde presentará credenciales ante el secretario general de la OEA, Albert Ramdin. Ordóñez reside en un pueblo del estado de Illinois.