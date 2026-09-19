¿Quiénes asistieron a la posesión de Alejandro Ordóñez como embajador de Colombia ante la OEA?

Esta semana reapareció el exprocurador general Alejandro Ordóñez después de permanecer varios años en Estados Unidos, donde se quedó tras culminar su cargo diplomático en el Gobierno de Iván Duque.

Abelardo De La Espriella oficializó nombramiento del exprocurador Alejandro Ordóñez como embajador de Colombia ante la OEA

En esta oportunidad, se posesionó como embajador de Colombia ante la OEA. Lo hizo ante el canciller Omar Bula y lo acompañaron Ángela María, Natalia y María Alejandra, sus tres hijas. También estuvo presente la nueva ministra de Educación, Ilva Myriam Hoyos, quien fue procuradora de Infancia cuando él dirigió el Ministerio Público. Apenas concluya los trámites administrativos, viajará a Washington, donde presentará credenciales ante el secretario general de la OEA, Albert Ramdin. Ordóñez reside en un pueblo del estado de Illinois.