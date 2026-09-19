Shakira hace historia en Madrid: “Gracias mi gente latina”

España esperaba a Shakira desde hacía ocho años. Esa fue su ausencia en los escenarios de ese país. El anhelado reencuentro se dio al caer la noche del viernes 18 de septiembre, cuando la dimensión de la apuesta de la artista se hizo evidente: cerca de 55.000 personas llegaron para el primero de los 12 conciertos de su residencia musical en Madrid, la capital española. Una temporada programada para cuatro fines de semana y concebida para extender la experiencia más allá del escenario.

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A las 8:45 de la noche llegó la primera señal con La fuerte. Shakira apareció en escena y abrió el concierto con una frase que resumía el evento: “¡Buenas noches, Madrid!”. A partir de ahí, el Iberdrola Music, el recinto musical que recibe a la residencia de la colombiana, se convirtió en un coro multitudinario. Sonaron TQG, Hips Don’t Lie, Chantaje, Pies descalzos y Antología, canciones que atraviesan distintas etapas de una carrera construida sobre la mezcla de sonidos, épocas y públicos.

La residencia ocupa 30 hectáreas de terreno, equivalentes a 220.000 metros cuadrados, distribuidos en nueve pabellones. Para hacer posible el montaje se contrataron 10.000 personas y la previsión es recibir 55.000 asistentes por noche. Se esperan, en total, alrededor de 660.000 personas. Las cifras dimensionan la operación, pero no alcanzan a explicar por sí solas lo que Madrid estaba viviendo.

La escala se percibía tanto en el escenario como en los espacios que rodeaban a los asistentes desde muy temprano ese mismo día. “Hoy es un día para celebrar porque estamos cerca de lo que es uno de los mayores acontecimientos nunca hechos en la historia de la música en España”, dijo Pino Sagliocco, presidente de Live Nation España, a SEMANA.

Shakira buscó que el Macondo Park fuera mucho más que un simple recinto para celebrar conciertos. Foto: Cortesía BIG

Una residencia que se expande

La idea de la residencia no termina en el escenario. La colombiana ideó una ciudad musical llamada Macondo Park, un espacio planteado como una celebración de la cultura latinoamericana en la que conviven música, gastronomía, literatura, arte, moda, flamenco y espacios para niños y seguidores de la artista. El público puede recorrer ese universo antes de entrar al concierto y encontrar distintas formas de acercarse a la cultura que inspira el proyecto.

Javier Tomás, director nacional de Live Nation Creative, explica que uno de los puntos centrales es el pabellón llamado El Museo, dedicado a la cantante, concebido como un homenaje a su trayectoria. “Es un pabellón que hemos construido en torno a la vida de Shakira, es decir, de alguna manera es un homenaje a ella. Es el único pabellón que es 100 por ciento por y para ella”, explicó Tomás.

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Allí se reúnen objetos, regalos, premios, imágenes y elementos de la carrera de la artista. Nuria Andreu, coordinadora de contenidos de Macondo Park, contó que el museo incluye una zona inmersiva con videoclips y material detrás de cámaras que no se había visto antes, realizado por Jaume De Laiguana, videógrafo de Shakira durante los últimos 25 años. También están representados algunos de sus looks más emblemáticos, entre ellos los de Waka Waka.

“Macondo Park es toda esa experiencia y esa celebración que ocurre alrededor de la residencia de Shakira en Madrid en este homenaje a la cultura latinoamericana”, concluye.

Así luce Macondo Park. Foto: Foto: prensa Shakira

La música tiene un pabellón propio, con artistas que se presentan antes de los shows. La moda cuenta con un taller donde cada día hay un desfile a las seis de la tarde. La encargada de inaugurar este circuito fue Ágatha Ruiz de la Prada con un colorido desfile. La literatura tiene La Biblioteca, con el escenario Voces de la cultura, donde participan autoras como Rosa Montero y Julia Navarro. Y Macondito está pensado para los niños, con actividades relacionadas con la magia, el deporte, la música y la alimentación.

La gastronomía completa ese recorrido. El chef mexicano Roberto Ruiz explicó que su propuesta en Macondo Park busca acompañar el espectáculo desde una experiencia culinaria latinoamericana. “El mundo se dio cuenta de que América Latina tenía muchísimo que ofrecer y por primera vez se dieron a la tarea de voltear a ver qué es lo que hacíamos”, señala el chef de Punto MX.

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Colombia en escena

En esa celebración latinoamericana, Colombia tuvo un lugar visible desde la apertura. Antes de la medianoche, una delegación de 130 personas de siete grupos artísticos del Carnaval de Barranquilla recorrió la residencia para animar a los asistentes que seguían extasiados por la presentación de Shakira. ‘Tato’ Marenco, cantante y compositor encargado de dirigir musicalmente la presentación, llegó con músicos y bailarines para llevar una muestra del carnaval al corazón de Macondo Park. “Es una mini-Barranquilla. La idea es que la gente se sienta en Barranquilla, que sienta La Troja, que sienta el picó, las danzas tradicionales”, explicó Marenco.

Pero antes de que el carnaval recorriera Macondo Park, Shakira llevó la noche hacia otro territorio. Con 14 bailarines en escena, el concierto recorrió canciones de diferentes momentos de su carrera y estuvo acompañado por mensajes sobre las caídas, la resiliencia y el amor propio. “La vida tiene formas de recompensarlo a uno y esta es una de ellas. Ya saben que la vida no ha sido fácil; de las caídas nadie se salva. Lo que sí sé es que nosotras cada vez que nos caemos nos levantamos un poquito más sabias, un poquito más resilientes y más fuertes. Como dijo Isabel Allende: ‘Las mujeres solas somos vulnerables, pero juntas somos invencibles’”, dijo la cantante ante un público que esperaba su regreso a los escenarios españoles con una gran expectativa.

A partir del próximo 18 de septiembre, y durante cuatro fines de semana consecutivos, Madrid acogerá en el recinto Iberdrola Music la residencia europea de “Las Mujeres Ya No Lloran”, la gira más exitosa de la historia protagonizada por una artista latina. La celebración tendrá como epicentro Macondo Park, una ciudad efímera inspirada en el realismo mágico que reunirá música, literatura, moda, gastronomía, arte y danza en un mismo universo, a través de ocho pabellones temáticos. Foto: Es Latina Shakira

Más adelante, la artista se refirió a la soltería y a la importancia de aprender de la propia compañía. “La soltería es una oportunidad para aprender de uno mismo, de su propia compañía, porque todo lo que uno necesita para ser feliz, como siempre me dijo mi padre, está dentro de ti misma, no afuera”.

El espectáculo avanzó hasta llegar al cierre sobre las 10:45 de la noche con Music Sessions Vol. 53, la canción de Shakira junto a Bizarrap. Ese fue el punto final de una primera fecha que reflejó en el repertorio de la cantante un recorrido por diferentes momentos de su exitosa carrera.

La primera noche dejó así algo más que un concierto multitudinario: una estructura temporal de 30 hectáreas, nueve pabellones, 10.000 trabajadores y una programación que reúne música, libros, gastronomía, arte, moda, flamenco y actividades para niños alrededor durante todo un mes.

Tomás había descrito antes de la inauguración la magnitud de la apuesta con una frase contundente: “Creo que posiblemente esta sea la hazaña más grande alrededor de la música que hasta hoy ha existido en España”. La hazaña seguirá hasta el 11 de octubre, cuando se dé por terminada oficialmente la gira ‘Las mujeres ya no lloran’.

“¡Gracias, mi gente latina!”, con esta frase Shakira cerró la primera noche de su histórica residencia en Madrid, pero abrió una jornada disruptiva que marcará uno de los puntos más altos en su carrera.