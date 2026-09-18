Críticas de la ultraderecha a Mbappé por su posición sobre la migración marroquí en Ceuta dividen en Francia

Las críticas del candidato ultraderechista a la elección presidencial francesa Éric Zemmour al futbolista Kylian Mbappé, a quien acusó de “solidaridad islámica” con los migrantes de Ceuta, indignaron en Francia, especialmente a los políticos de izquierda.

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La estrella del Real Madrid justificó su decisión de no ponerse completamente una camiseta de apoyo a la población de Ceuta, en que también quería “tener un gesto” para los inmigrantes que perdieron la vida al intentar entrar en este enclave español en el norte de África.

“Tengo toda la solidaridad con Ceuta y con todas las víctimas porque antes de ser jugador, soy humano”, aseguró el atacante francés el miércoles pasado al diario español AS.

Pero un día después, durante una entrevista en la cadena francesa BMFTV, Zemmour, adepto de la teoría complotista de un supuesto “Gran Reemplazo” de población europea blanca por inmigrantes africanos, acusó a Mbappé de “tomar partido por los migrantes, contra los españoles”.

“Se ve claramente que la solidaridad que nace en los suburbios, la solidaridad islámica, por decirlo claramente, es superior a la solidaridad francesa o incluso a la de su país de acogida, España”, dijo el líder del partido ¡Reconquista!.

Duras críticas contra Mbappé

Estas declaraciones indignaron a la izquierda. “¿Durante cuánto tiempo dejaremos a este hombre escupir su odio en nuestros platós de televisión?”, escribió en la red social X el diputado de izquierda radical, Manuel Bompard.

Kylian Mbappé, máxima figura del Real Madrid para la presente temporada. Foto: AP Photo/Manu Fernandez

La diputada ecologista Léa Balage El Mariky señaló la entrevista de Zemmour “sin moderación significativa por parte de los periodistas” al regulador audiovisual francés Arcom, que puede imponer sanciones.

“Estas declaraciones constituyen un llamado al odio y a la estigmatización”, según su denuncia, que pudo consultar AFP.

La entrada a finales de julio de miles de migrantes a Ceuta desde la vecina Marruecos, decenas de los cuales murieron, alimentaron las críticas a la inmigración por parte de partidos de derecha y extrema derecha en Francia, a siete meses de la elección presidencial de 2027.