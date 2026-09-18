Harry Kane rescata públicamente a Luis Díaz: la declaración que resuena en Bayern Múnich

Harry Kane es el hombre del momento en Bayern Múnich. Este viernes, 18 de septiembre, y luego del doblete que le hizo a Unión Berlín en el aplastante 7-0, el delantero inglés llegó a 101 goles en Bundesliga.

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Es una marca realmente extraordinaria para Kane, que se consolida en Bayern Múnich y ha manifestado públicamente querer seguir en el club bávaro. Sin embargo, Harry reconoce que no pudo lograr la marca solo.

Es justo ahí donde aparece Luis Díaz, pues el guajiro ha sido fundamental para que Harry Kane logre varios de los 101 goles en Bundesliga. Por tanto, el atacante inglés, de 33 años, rescató al guajiro delante de la prensa.

Harry Kane y Luis Díaz, compañeros de primer nivel en Bayern Múnich. Foto: Getty Images

Lo que dijo Harry Kane sobre Luis Díaz

“Hemos estado ganando partidos y marcando goles recientemente, pero no hemos alcanzado del todo nuestro mejor nivel, así que fue agradable llegar a este nivel hoy, especialmente justo antes del parón internacional”, dijo Harry Kane, a la prensa alemana, después del partido ante Unión Berlín.

Y sobre la marca de los 101 goles, dijo que jugar con futbolistas como Luis Díaz le da chances de marcar. También rescató la labor de Olise y Musiala.

“Estoy muy orgulloso, haber marcado 101 goles en la Bundesliga en tan poco tiempo. He disfrutado cada segundo de ello. Jugar con Michael, Lucho, Jamal, sé que tendré oportunidades (de gol). Gracias al equipo y al club. Es una gran estadística para tener. Sigamos así”, soltó Kane.

Harry Kane: "We've been winning games and scoring goals recently but didn't quite reach our top level - so it was nice to get to this level today, especially right before the international break"



On reaching 101 Bundesliga goals: "I'm very proud, scoring 101 Bundesliga goals in… pic.twitter.com/ICENvXhaSE — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) September 18, 2026

Son palabras que llegan en un momento ideal para Luis Díaz, pues el guajiro no anda bien en Bayern Múnich. La falta de goles y asistencias hacen que Lucho sea blanco de críticas en Alemania.

De hecho, Luis Díaz se quedó fuera de la reciente convocatoria de la Selección Colombia. Aunque parecía un indispensable, Néstor Lorenzo afirmó que prefiere esperarlo para que recupere forma y nivel.

Más de lo que dijo Harry Kane

“Ha sido estupendo ofrecer una actuación así antes del parón por los partidos internacionales. Precisamente antes de este parón de tres semanas, no queríamos dar ningún paso en falso hoy. Nuestra actuación ha sido del más alto nivel de principio a fin. Ahora podemos disfrutarlo”, aseguró Kane.

El próximo partido de Bayern Múnich será el 10 de octubre de 2026, cuando visite al Augsburgo por la quinta fecha de la Bundesliga 2026-2027.