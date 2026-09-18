Ismael Saibari le da indicaciones a Luis Díaz para salir de la mala racha: pista clave que le puede regresar al gol

Lesionado en el partido de octavos de final contra Canadá, en el Mundial 2026, lo que ya le impidió jugar los cuartos contra Francia (derrota por 2-0), Ismael Saibari va ganando minutos de juego a medida que su forma física mejora en el Bayern Múnich.

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Contra el Borussia Dortmund en la Supercopa alemana, en la que el Bayern Múnich se impuso 2-1, jugó diez minutos, y otra media hora en el estreno de la Bundesliga contra el Stuttgart (5-1), donde ya dejó muestras de su clase con un par de asistencias.

Luego llegaron las primeras alineaciones como titular, contra el modesto Osnabrück en la Copa de Alemania (4-1) y frente al Schalke en la Bundesliga (0-0), en el primero como enganche y en el segundo como nueve, dando descanso a Harry Kane. Si por minutos se trata, la estrella de Marruecos sigue mostrándose y aumenta su influencia en una temporada en la que el gigante bávaro espera dominar otra vez.

En el estreno de Champions League disputó 25 minutos contra el Bodo/Glimt de Noruega (5-0) en el puesto de Jamal Musiala, pero el pasado fin de semana, en la trabajada victoria 2-1 contra el Elversberg, el futbolista formado en Bélgica (Anderlecht, Genk y Malinas) fue titular, ocupando la plaza en el extremo izquierdo, Luis Díaz, quien sustituyó al marroquí en el minuto 65.

Luis Díaz sigue sin anotar con Bayern Múnich en Bundesliga 2026/2027 Foto: AFP

Con esto, Saibari se muestra como alguien polivalente, multifuncional y de esos jugadores modernos que impactan en las constantes estrategias revolucionarias en el fútbol de Europa. Sin duda, un acierto total del Bayern Múnich en pleno Mundial 2026, pues el marroquí suple en varias posiciones.

Saibari le da señales a Luis Díaz

Eso sí, habló claro tras el juego ante Unión Berlín por la cuarta fecha de la Bundesliga, donde se reportó con gol en el letal 7-0, donde Lucho Díaz no registró goles ni asistencias. En contraste, su compañero Michael Olise se fue triplete y Harry Kane marcó doblete, además de la anotación de Jamal Musiala para sellar el festín en el Allianz Arena.

Ismael Saibari, baja de Marruecos para enfrentar a Francia. Foto: NurPhoto via Getty Images

Saibari confesó en qué posición de la cancha se siente mejor y, sin duda, puede explotar las condiciones del guajiro por la banda.

“Mi posición favorita es la de número 10, eso lo sabe todo el mundo. Pero puedo jugar en diferentes posiciones; de todos modos, durante el partido siempre se va cambiando. También puedo jugar por la banda y un poco más retrasado”, explicó Ismael en zona mixta.

Lejos de ser una competencia para Luis Díaz, más bien está en el Bayern para apoyarlo. Sus palabras son clave para que Lucho esté atento siempre por la banda, como extremo, para marcarle el pase al 10 y tener más chances de marcar.

“El Bayern es uno de los clubes más grandes del mundo. Además, su estilo de juego se adapta a mí. Me han dado la confianza necesaria para que pueda crecer aquí”, declaró en su presentación para justificar su fichaje”, agregó Saibari.