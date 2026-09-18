Tabla de reclasificación en Liga BetPlay: así van Nacional, América y Millonarios

La tabla de reclasificación anual, de la Liga BetPlay 2026, es el acumulado que le permite a los equipos de primera división clasificar a torneos internacionales 2027 (Libertadores - Sudamericana).

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Por eso, se trata de una tabla de suma importancia para equipos que no han quedado campeones hasta ahora. De hecho, solo Junior de Barranquilla tiene su cupo asegurado a la Copa Libertadores 2027, por ser campeón en la Liga BetPlay 2026-l.

Por su título en la Liga BetPlay 2026-l, Junior de Barranquilla es el único equipo con cupo fijo en Copa Libertadores 2027 Foto: David Jaramillo / Colprensa

Equipos como Atlético Nacional, América de Cali y Millonarios no descuidan la tabla de reclasificación. Sin embargo, de esos tres históricos, hay unos que van mejores que otros.

Así va la Tabla de reclasificación en Liga BetPlay 2026

Debido al terremoto del pasado 10 de agosto en Colombia, aún hay varias fechas pendientes en el todos contra todos de la Liga BetPlay 2026-ll.

Sin embargo, ya se le puede dar una mirada a cómo van los equipos en la tabla de reclasificación anual, misma que suma los puntajes de los equipos tanto en el primer como en el segundo semestre.

De momento, Atlético Nacional es líder de la reclasificación con 73 puntos en 32 juegos. Segundo está América de Cali con 54 puntos en 30 juegos, mientras el top tres lo cierra Deportes Tolima con 53 puntos en 32 juegos.

POS EQUIPO PT PJ PG PE PP GF GC DG 1 Atlético Nacional 73 32 24 1 7 66 27 +39 2 América de Cali 54 30 16 6 8 46 25 +21 3 Deportes Tolima 53 32 15 8 9 43 31 +12 4 Independiente Santa Fe 48 31 11 15 5 47 33 +14 5 Junior F.C. 47 32 13 8 11 46 41 +5 6 Once Caldas DAF 46 30 11 13 6 46 36 +10 7 Millonarios F.C. 42 29 11 9 9 43 31 +12 8 Independiente Medellín 42 27 12 6 9 41 34 +7 9 Deportivo Cali 39 27 10 9 8 31 24 +7 10 Deportivo Pasto 39 30 11 6 13 37 43 -6 11 Internacional de Bogotá 39 31 9 12 10 41 50 -9 12 Atlético Bucaramanga 37 27 8 13 6 38 28 +10 13 Águilas Doradas 37 27 9 10 8 32 37 -5 14 Llaneros F.C. 33 28 7 12 9 28 32 -4 15 Fortaleza 30 28 6 12 10 32 39 -7 16 Jaguares F.C. 25 27 6 7 14 29 47 -18 17 Cúcuta Deportivo 25 28 5 10 13 31 50 -19 18 Alianza Valledupar F.C. 25 28 5 10 13 21 43 -22 19 Boyacá Chicó F.C. 25 27 7 4 16 22 47 -25 20 Deportivo Pereira 17 27 2 11 14 21 43 -22

Santa Fe es cuarto con 48 unidades en 31 juegos, Junior es quinto con 47 unidades en 32 compromisos, y Once Caldas es sexto con 46 puntos en 32 partidos jugados.

¿Cómo se distribuyen los cupos de los equipos colombianos para la Copa Libertadores 2027?

Son cuatro cupos en total. Los dos campeones del año, y los dos mejores de la tabla de reclasificación que no tengan título, van a la Copa Libertadores 2027.

De momento, y con base en la tabla de reclasificación parcial, así estarían los cupos:

Campeón de la Liga BetPlay 2026-l: Junior de Barranquilla (va fijo a fase de grupos)

(va fijo a fase de grupos) Campeón de la Liga BetPlay 2026-ll: aún por definir

Líder de la reclasificación sin título de liga: Atlético Nacional (parcialmente)

Segundo de la reclasificación sin título de liga: América de Cali (parcialmente)

¿Cómo se distribuyen los cupos de los equipos colombianos para la Copa Sudamericana 2027?

Son cuatro cupos en total. El campeón de la Copa BetPlay 2026 y los tres mejores de la tabla de reclasificación que no tengan cupo a la Copa Libertadores.

Los cuatro mencionados van a la Copa Sudamericana 2027. De momento, y con base en la tabla de reclasificación parcial, así estarían los cupos: