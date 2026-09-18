Los ocho canteranos de Atlético Nacional que Néstor Lorenzo escogió para la renovación en la Selección Colombia

Atlético Nacional resuena en Colombia por los diferentes movimientos de la última semana, agitada por demás por la noticia top del fichaje estrella de James Rodríguez, que es considerada una de las operaciones más importantes de la historia del fútbol colombiano.

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La situación no paró ahí, pues el club verdolaga jugó en Bogotá contra el Internacional, donde el 10 debutó con asistencia en El Campín. Luego se conoció la terminación de contrato con Nike antes de la convocatoria de la Selección Colombia.

Hubo sorpresa en el país por la lista presentada, ya que se apuesta a una renovación total en la Selección Colombia tras el mundial 2026. Ya sin James Rodríguez y Juan Fernando Quintero, el equipo Tricolor quiere ‘nueva sangre’ para encaminar el proyecto hacia la Copa América 2028 y el Mundial 2030.

En este punto de la renovación, Atlético Nacional está jugando un papel fundamental, pues es el club que más canteranos aporta en esta convocatoria y se consolida, además, como el quipo con mejor trabajo en juveniles en el fútbol colombiano. No hay otra fuerza así en el FPC. Joyas como Royer Caicedo o Óscar Perea llaman la atención por la notificación de Lorenzo.

El delantero de Colombia, Óscar Perea, festeja su anotación que le dio el tercer puesto a la Selección, al derrotar 1-0 a Francia en el Mundial Sub-20 en Chile. (Foto Javier TORRES / AFP) Foto: AFP

De la actual nómina de Atlético Nacional, que ya comparte con James Rodríguez en la sede deportiva de Guarne, Samuel Velásquez y Juan Manuel Rengifo fueron convocados, aumentando así el aporte a la Selección Colombia desde la Liga Betplay.

Los canteranos de Atlético Nacional en la Selección Colombia

Kevin Mier: Portero formado en Atlético Nacional, campeón en 2022, hoy en el Cruz Azul de México.

Portero formado en Atlético Nacional, campeón en 2022, hoy en el Cruz Azul de México. Juan Manuel Rengifo: La joya de las canteras de Atlético Nacional que sería vendido en el próximo mercado de pases.

La joya de las canteras de Atlético Nacional que sería vendido en el próximo mercado de pases. Royer Caicedo: Defensa central, gran sorpresa en la lista de Néstor Lorenzo, que ya fue transferido al Cercle Brugge de Bélgica.

Juan Rengifo y Samuel Velásquez. Foto: Atlético Nacional

Óscar Perea: Jugador con proceso en las selecciones Colombia juveniles que hoy brilla en el América de México.

Jugador con proceso en las selecciones Colombia juveniles que hoy brilla en el América de México. Dávinson Sánchez: Líder de la defensa de la Selección Colombia, hoy en el Galatasaray de Turquía, campeón en 2016 de la Copa Libertadores.

Jhon Solís, Kevin Mier y Óscar Perea Foto: Atlético Nacional

Édier Ocampo: Otra de las sorpresas en la Selección Colombia que ya fue transferido al Vancouver Whitecaps de la MLS.

Otra de las sorpresas en la Selección Colombia que ya fue transferido al Vancouver Whitecaps de la MLS. Jhon Solís: Reciente fichaje del Birmingham, de la segunda división de Inglaterra, antes en el Girona.

Edier Ocampo, Dávinson Sánchez y Royer Caicedo Foto: Atlético Nacional

Samuel Velásquez: Lateral en proyección de Atlético Nacional, que estuvo a préstamo en el Tolima, pero ya hace parte del primer equipo.

Los partidos amistosos de Colombia

Fecha: 26 de septiembre de 2026

Colombia vs. México

Lugar: M&T Bank Stadium de Baltimore, Maryland, Estados Unidos

Hora: Por confirmar

Fecha: 2 de octubre de 2026

Colombia vs. Paraguay

Lugar: Sports Illustrated Stadium, New Jersey, Estados Unidos

Hora: 7:00 p.m. (hora de Col)

Fecha: 6 de octubre de 2026