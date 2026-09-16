Primera asistencia de James Rodríguez con Atlético Nacional: su zurda dio el gol salvador en El Campín

Noche mágica en Bogotá por la presentación de James Rodríguez con Atlético Nacional. El volante cucuteño hizo su debut oficial con una espectacular asistencia que le dio la victoria 3-2 al equipo verde cuando más sufría.
El partido iba 2-2, hasta que apareció James con su zurda mágica para cambiar la historia al 90+9. Hubo un tiro de esquina ideal para Rodríguez, quien levantó la pelota y Juan Manuel Zapata cabeceó para el tercero de Atlético Nacional.
Tres puntos para Nacional con el sello de James.
*Noticia en desarrollo…
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