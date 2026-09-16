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Tabla de posiciones en Liga BetPlay: Atlético Nacional, con James Rodríguez, mueve la parte alta

Con el empate contra Internacional de Bogotá, Atlético Nacional desplazó del segundo puesto a Millonarios.

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Redacción Deportes
16 de septiembre de 2026 a las 10:38 p. m.
Tabla de posiciones en Liga BetPlay, luego del triunfo de Nacional sobre Internacional de Bogotá.
Tabla de posiciones en Liga BetPlay, luego del triunfo de Nacional sobre Internacional de Bogotá. Foto: Colprensa.

Este miércoles, 9 de septiembre, se jugaron dos partidos en la Liga BetPlay 2026-ll. Ambos resultados tienen un impacto directo en la tabla de posiciones de la competencia.

James Rodríguez celebró en cancha con Atlético Nacional.
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Así quedaron los partidos de este miércoles:

  • Once Caldas 1 - 0 Deportes Tolima

Otra vez apareció Dayro Moreno, y de qué manera. El histórico delantero anotó un golazo, el día de su cumpleaños, para darle los tres puntos al blanco blanco de Manizales.

Once Caldas contra Deportes Tolima en Manizales.
Once Caldas contra Deportes Tolima en Manizales. Foto: Colprensa.
  • Internacional de Bogotá 2 - 3 Atlético Nacional 2

Partidazo en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá, marcado por el debut de James Rodríguez con el cuadro verde de Antioquia. No fue titular, pero ingresó en el segundo tiempo.

En cuanto a los goles, Internacional anotó gracias a Diego Duarte (20′) y Yojan Garcés (83′), mientras que Atlético Nacional hizo lo propio con Ian Poveda (34′), Elías Cabrera (62′) y Juan Zapata (90+9′).

Internacional de Bogotá vs. Atlético Nacional en el estadio El Campín.
Internacional de Bogotá vs. Atlético Nacional en el estadio El Campín. Foto: Colprensa

Tabla de posiciones en Liga BetPlay: Atlético Nacional desplaza a Millonarios

América de Cali sigue siendo el líder de la Liga BetPlay con 20 puntos en nueve partidos. Sin embargo, Atlético Nacional se coloca segundo, con 18 unidades, en siete juegos.

Millonarios cierra el top tres, también con 16, pero menor diferencia de gol que el verde.

Deportes Tolima, Independiente Medellín, Atlético Bucaramanga, Independiente Santa Fe y Deportivo Cali cierran el grupo parcial de los ocho.

# EQUIPO PT PJ PG PE PP GF GC DG
1 América de Cali 209621205+15
2 Atlético Nacional 187601176+11
3 Millonarios F.C. 1610442128+4
4 Deportes Tolima 1695131210+2
5 Independiente Medellín 157502138+5
6 Atlético Bucaramanga 137340106+4
7 Independiente Santa Fe 138341129+3
8 Deportivo Cali 128332118+3
9 Once Caldas DAF 1293331311+2
10 Llaneros F.C. 1193241112-1
11 Internacional de Bogotá 11102531315-2
12 Águilas Doradas 1072411010+0
13 Cúcuta Deportivo 99234915-6
14 Fortaleza 891531012-2
15 Alianza Valledupar F.C. 89225816-8
16 Boyacá Chicó F.C. 88224715-8
17 Jaguares F.C. 78143914-5
18 Deportivo Pereira 6713349-5
19 Deportivo Pasto 59126815-7
20 Junior F.C. 37034813-5

Fuera de la zona de clasificación parcial, aparecen Once Caldas, Águilas Doradas y Alianza F.C.

Por último, los coleros de la tabla de posiciones son Deportivo Pereira, Deportivo Pasto y, sorpresivamente, el vigente bicampeón de Colombia, Junior de Barranquilla.

Fue el debut de James Rodríguez con Atlético Nacional

A los 59′ del segundo tiempo, el técnico de Atlético Nacional, Lucas González, le dio ingreso a James Rodríguez por Juan Manuel Rengifo.

Tres minutos después de su ingreso, James Rodríguez tuvo participación directa en el segundo gol de Atlético Nacional.

El reloj marcaba 62’, cuando James Rodríguez peleó un balón, no perdió la posesión, hizo un pase y luego de un par de acciones, acabó siendo un golazo de Elías Cabrera.

Significó el 2-1 parcial. Luego, Internacional de Bogotá empató 2-2, pero faltaba una de James Rodríguez, al 90+9′.

Un tiro de esquina a favor de Nacional, desde la zona izquierda de El Campín, fue cobrado con precisión por James Rodríguez, para que Juan Zapata pusiera el 3-2 final.

Victoria 3-2 de Atlético Nacional, y primera asistencia de James Rodríguez como jugador del verde de Antioquia.