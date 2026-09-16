Primera salida en Millonarios para 2027: el adiós de un campeón sería oficial pronto

Así como Millonarios tiene fichajes top, estilo Juan Guillermo Cuadrado, también trabaja en las salidas para 2027. Todo apunta a que el elenco embajador ya tiene clara su primera baja para el año entrante.

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Según el periodista Alexis Rodríguez, el mediocampista Juan Carlos Pereira no seguirá en Millonarios para 2027. Sin embargo, no se trata de un tema sencillo.

Rodríguez informa que el contrato de Juan Carlos Pereira ya habría vencido, pero por la incapacidad de su delicada lesión el vínculo continuaría vigente.

“Apenas la ARL lo de alta (finales de noviembre) queda libre”, añadió el periodista referenciado.

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Sábado antes del partido vs. Chicó habrá presentación de JG Cuadrado 🏟️



Jorge Arias recuperado



JC Pereira contrato vencido, pero por incapacidad sigue vigente y apenas la ARL lo de alta (finales de noviembre) queda libre pic.twitter.com/SBL6eAsLoU — Alexis Rodriguez (@alexisnoticias) September 16, 2026

Cabe recordar que Pereira sufrió una rotura del tendón de Aquiles, en septiembre de 2025. Esa lesión le ha impedido volver a las canchas con normalidad, por lo que no ha sido visto defendiendo los colores de Millonarios.

Hablar de Juan Carlos Pereira es mencionar a uno de los jugadores que integró el proceso ganador de Alberto Gamero. Con Millonarios, el volante levantó la Copa Colombia 2022, la Liga BetPlay 2023-l y la Superliga 2024.

Aún no se habla de un posible destino para Pereira, pues lo primordial es su recuperación total.

¿Millonarios tiene su primer refuerzo para 2027?

Y con el libro de pases ya cerrado en Millonarios para 2026-ll, ahora la expectativa está puesta en cómo le irá al embajador en los dos torneos que tiene por delante: liga y copa BetPlay.

No obstante, asoma un nombre top que podría regresar a Millonarios. De darse, sería su primer refuerzo de cara al 2027.

Se trata de Radamel Falcao García, que dejó al embajador a mediados de 2026, pero que con la llegada de Juan Guillermo Cuadrado podría volver a tener otro capitulo en la capital de la República.

“Yo le dije (a Falcao): ‘panita, todavía tiene la oportunidad. Prepárese, póngase bien. Acá con la ayuda de Dios, si lo quiere, lo esperamos’. Vamos a ver... yo se la tiré (risas)”, dijo Cuadrado en su presentación con Millonarios.

Juan Guillermo Cuadrado ilusionó a los hinchas de Millonarios con el posible regreso de Falcao: “Acá lo esperamos”. https://t.co/f0wz5K8LNE pic.twitter.com/oSqOIhEDgK — Revista Semana (@RevistaSemana) September 16, 2026

Días antes, el director deportivo de Millonarios, Ariel Michaloutsos, habló sobre Falcao y le dijo a El Vbar Caracol: “Pasa que ya está el cupo de 25 jugadores inscritos (para 2026-ll). Ojalá que en enero él tenga todas las ganas”.