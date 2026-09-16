James Rodríguez debuta con Atlético Nacional en El Campín: momento histórico en el fútbol colombiano

James Rodríguez levantó el estadio El Campín de Bogotá y se dio el momento que muchos estaban esperando. Llegó el debut oficial del volante colombiano con la camiseta verde en un momento histórico del fútbol colombiano. Desde noviembre del 2007, el cucuteño no jugaba en el FPC, tras un partido Envigado vs. Academia, en la segunda división.

Espectacular bienvenida a Atlético Nacional en El Campín: apoteósica presentación que impresiona a James Rodríguez

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Cabe recordar que la expectativa se levantó mucho más apenas James Rodríguez entró en la convocatoria para el juego ante Inter Bogotá, por la fecha 13 de la Liga Betplay. Una recaída muscular de Edwin Cardona le abrió el cupo al volante, que se había convertido en un fichaje top del fútbol colombiano en días pasados.

James ingresó al minuto 57 en el partido de Atlético Nacional en El Campín, en reemplazo de Juan Manuel Rengifo, y colocó la asistencia para el tercer tanto de la victoria.

Por si fuera poco, apenas se dio su ingreso a la cancha, en su segundo toque, el volante colombiano luchó una pelota, superó la marca y aceleró una jugada de gol que complementó el argentino Elías Cabrera con espectacular remate para el 2-1 parcial. Papula Garcés empató 2-2.

⚽🤩 ¡Un día volvió James Rodríguez al FPC!



🟢Estalla El Campín con el ingreso del ídolo colombiano al terreno de juego vistiendo la camiseta ‘verdolaga’.



🙏 ¡Momento histórico en #LALIGAxWIN! pic.twitter.com/hnl1x3XFXl — Win Sports (@WinSportsTV) September 17, 2026

Su ingreso fue un momento clave y espectacular que paraliza al fútbol colombiano, pues estamos hablando de uno de los jugadores más importantes de la historia que marcó una época dorada con la Selección Colombia, siendo goleador en Brasil 2014, goleador de esa edición, alcanzar la mejor instancia en Copas del Mundo y Premio Puskás por el tanto a Uruguay.

James Rodríguez en El Campín Foto: X

Tras ganarse la etiqueta de ‘trotamundos’ por sus respectivos cambios de club en seguidas ocasiones en los últimos años, se pudo acomodar en Atlético Nacional. Pasó por Qatar, Grecia, Rayo Vallecano de España, Sao Paulo de Brasil, Club León de México y Minnesota United.

James ingresó en el segundo tiempo y cambió el partido

La expectativa tuvo su furor cuando James Rodríguez llegó a Bogotá y convocó a los hinchas de Nacional en el aeropuerto. Además, hubo un espectacular banderazo en la noche anterior al partido en el que el volante cucuteño estuvo presente.

Así formó Atlético Nacional: Franco Armani; Samuel Velásquez, Andrés Reyes, William Tesillo, Yeicar Perlaza; Xavi Ríos, Juan Manuel Rengifo, Elías Cabrera; Kevin Parra, Ian Poveda y Cristian Arango.

James ingresó por Rengifo, Alfredo Morelos por Cristian Arango y Marlos Moreno por Ian Poveda. Fue una noche mágica para la hinchada con Rodríguez como protagonista, pues fue su primera asistencia con la camiseta verde en el 3-2 final.