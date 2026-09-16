James Rodríguez necesitó tres minutos para influir en gol de Atlético Nacional: así fue

James Rodríguez debutó con Atlético Nacional, oficialmente, este miércoles 16 de septiembre. Fue en el partido contra Internacional de Bogotá, por la fecha 13 de la Liga BetPlay 2026-ll.

Espectacular bienvenida a Atlético Nacional en El Campín: apoteósica presentación que impresiona a James Rodríguez

James Rodríguez vivió su primer homenaje por regresar al FPC: rival de Nacional le dio obsequio

No fue titular, pero ingresó sobre los 59′ del segundo tiempo por la joya, Juan Manuel Rengifo. Al excapitán de la Selección Colombia le bastaron solo tres minutos para influir favorablemente con Nacional.

James ingresó cuando el partido iba 1-1. En una de las primera pelotas que tocó (62′) Rodríguez peleó un balón, no perdió la posesión, hizo un pase a sus compañeros y, luego, Elías Cabrera anotó un golazo.

🟢 ¡Golazo de Cabrera! ¡Luchó James, tocó Morelos y definió Elías para poner el 2-1 a favor de Nacional!#LALIGAxWIN pic.twitter.com/GtzT3IUsy3 — Win Sports (@WinSportsTV) September 17, 2026

El estadio Nemesio Camacho El Campín explotó en aplausos sobre James Rodríguez y sobre todos los jugadores de Atlético Nacional, que gracias a esa anotación obtuvieron el 2-1 parcial a favor.

James Rodríguez asistió para el triunfo de Atlético Nacional

Pero no solo fue la jugada del segundo gol de Nacional, pues luego de ello, y por obra de Yojan Garcés, Internacional de Bogotá puso el 2-2 parcial (83′).

Luego de ello, empezó la ofensiva verdolaga en busca del triunfo en Bogotá, y con James Rodríguez participando en varias jugadas de ataque.

Incluso, antes de dar la asistencia del triunfo, James tuvo la oportunidad de anotar, pero el balón de le acabó yendo al tiro de esquina.

⚽😱 ¡JAMES TUVO UNA CLARA OPORTUNIDAD! ¡Muy cerca de marcar su primer gol en primera división!#LALIGAxWIN pic.twitter.com/z9q5ObFaFK — Win Sports (@WinSportsTV) September 17, 2026

Corrían los 90+9′, Atlético Nacional tuvo un tiro de esquina a favor desde la derecha, y James Rodríguez cobró con una precisión destacada al punto penal. Allí estaba Juan Zapata para cabecear y enviar el balón al fondo de la red.

🟢⚽🤩 ¡APARECIÓ LA MAGIA DE JAMES PARA DARLE LA VICTORIA A NACIONAL!



Gran centro para que Zapata definiera y aseguraran el triunfo 3-2 contra Internacional de Bogotá.#LALIGAxWIN pic.twitter.com/woPkZPmkfH — Win Sports (@WinSportsTV) September 17, 2026

Así las cosas, Atlético Nacional ganó 3-2 y tiene impacto directo en la tabla de posiciones de la Liga BetPlay. El verde desplaza del segundo lugar a Millonarios, y queda a punto para pelearle el liderato al América de Cali.

La fiesta fue total en Bogotá, con los hinchas de Nacional festejando en las tribunas y con un brillante debut de James Rodríguez en Atlético Nacional, con lo que ha significado su regreso oficial al FPC.