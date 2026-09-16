La ayuda de la Dimayor para que Cuadrado juegue con Millonarios el clásico contra Atlético Nacional y James Rodríguez

Juan Guillermo Cuadrado fue presentado en Millonarios y hubo una rueda de prensa en la que se conoció la sanción que arrastra el jugador desde el fútbol italiano. En un partido por la Copa Italia, el volante fue expulsado con roja directa y los castigos por esto deben tener su efecto en cualquier parte del mundo en la que esté.

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Es decir, la sanción se aplica sin importar el club donde firme. En este caso, en Millonarios, Juan Guillermo Cuadrado deberá hacer efectivos los partidos como castigo desde el momento de su inscripción. El club bogotano ya trabaja en el tema, mira los reglamentos y se aferra a un veredicto de la Dimayor.

Y es que se cree que Cuadrado podría cumplir la sanción solo en la Copa Betplay, ya que la expulsión la recibió en la Copa Italia y no en Serie A. Millonarios hizo la respectiva gestión ante la Dimayor y busca la asesoría necesaria.

La gestión es clara, que Juan Guillermo pueda cumplir esas dos fechas en la Copa Colombia y no en Liga. De esta manera, Cuadrado podría estar disponible para el clásico ante Atlético Nacional la próxima semana en la ciudad de Medellín. El embajador espera la respuesta de la entidad que regula el FPC.

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El propio jugador confirmó la situación en la rueda de prensa y reconoció que la noticia (de la expulsión) lo tomó por sorpresa, pues aseguró que ni siquiera tenía conocimiento de que la sanción continuaba vigente.

Explicó el origen de la sanción cuando vestía los colores del Pisa de Italia y dejó claro que se produjo durante su participación en la Copa Italia. “Yo fui expulsado en Copa Italia y fue roja directa… voy a tener que esperar dos fechas”, explicó el futbolista.

Millonarios presentó a Juan Guillermo Cuadrado como nuevo jugador del club. Foto: COLPRENSA

Si la sanción solo se cumple en la Copa Betplay, tendrá que esperar qué sucede en este torneo, teniendo en cuenta que el Embajador se juega su clasificación a los cuartos de final contra el Barranquilla en octubre.

De lo contrario, si es por la Liga Betplay, Cuadrado será baja ante el Boyacá Chicó en El Campín y el mencionado clásico con Nacional en Medellín.

Mientras el club y el jugador esperan respuestas de la Dimayor, Juan Guillermo continúa con su preparación y adaptación al plantel dirigido por Alberto Gamero.

¿Cuándo es el clásico Nacional vs. Millonarios?

Avanzan los días y las miradas se centran en el gran clásico del fútbol colombiano, con las dos figuras en sus respectivas nóminas. Atlético Nacional tendrá a James Rodríguez y Millonarios espera poder tener a Cuadrado.

El clásico entre Atlético Nacional y Millonarios se jugará el próximo 24 de septiembre en el Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín a partir de las 7:30 p. m., y tendrá transmisión por Win Sports +.