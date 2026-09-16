SEMANA hizo presencia en la presentación oficial de Juan Guillermo Cuadrado en Millonarios. Allí pudo conocer múltiples respuestas del fichaje extremo azul, entre las que estuvo el problema que acarrea desde Italia y que le impide debutar en la próxima fecha vs. Boyacá Chicó.

Juan Guillermo Cuadrado fue honesto: dijo por qué escogió a Millonarios y no volvió al Medellín

El exjugador de Pisa dio a conocer que es una sanción que para él es “una triste noticia”. Aseguró: “Ni yo sabía”.

“Yo fui expulsado en Copa Italia y fue roja directa... voy a tener que esperar dos fechas”, explicó.

Por el lado de la preparación deportiva, Cuadrado lo toma de buena manera porque, según dijo, esas “semanitas ayudan para ponernos a punto”.

Juan Guillermo Cuadrado posó con la camiseta de Millonarios en su presentación oficial. Jugará con el número 7. https://t.co/f0wz5K8LNE pic.twitter.com/TRSjM2yMWz — Revista Semana (@RevistaSemana) September 16, 2026

Petición de Millonarios

Después de la presentación oficial en la sede deportiva de Millonarios, la preocupación sobre la novedad de Cuadrado quedó en el aire.

Sin embargo, el periodista Cristian Pinzón, de Caracol Radio, dio a conocer que las directivas del elenco azul se mueven en busca de que la sanción para Juan Guillermo sea mermada, o incluso pagada en la misma competencia en la que se la mostraron.

En su cuenta de X, el periodista contó: “Dicha expulsión fue en Copa Italia, por lo que el club gestiona que deba pagarlas en Copa Colombia y no en Liga”.

Y es que a la nueva estrella embajadora le interesa estar en un próximo partido de Liga BetPlay vs. Atlético Nacional, ahora de James Rodríguez.

Aun así, “todavía no está descartada su presencia para el juego ante Nacional, encuentro en el que Cuadrado quisiera estar presente”, completó Pinzón.

¿Dónde jugará con Alberto Gamero?

En Europa, la mejor versión de Cuadrado se conoció siendo picante al ataque y teniendo una velocidad impresionante para enfrentar rivales. Eso fue lo que hizo que clubes como Juventus e Inter de Milán se fijaran en él para ficharlo.

Con 38 años, dichas virtudes algo se merman, por lo que le ha pedido al entrenador Alberto Gamero que lo use por las zonas que habitualmente sabe jugar, pero más próximo al área.

Ⓜ️⚽”El grupo ya quiere jugar con él y está feliz. Hemos tenido mundialistas que han dejado muy buenas sensaciones” Alberto Gamero, técnico de Millonarios.#DespiertaWIN pic.twitter.com/2PgPtLHlT6 — Win Sports (@WinSportsTV) September 16, 2026

El DT samario entiende a la perfección cómo sacarle provecho a su nueva estrella, de la que dijo: “A medida que vaya tomando minutos, va a llegar al punto donde él más quiera y lo necesitemos”.

Sobre la utilización que le dará, fue categórico: “No va a inventar. Lo va a poner en las posiciones donde fue figura y donde seguramente ahí nos va a dar la mano”.

Primera foto de Juan Guillermo Cuadrado con Millonarios: filtrado el número que usará

Cuadrado volvió a tomar la palabra al término de la atención a medios, dando a conocer que está comprometido con el proceso de Millonarios, en el cual la meta es conseguir una nueva estrella.

“Yo vengo con mucha pasión de aportar. El objetivo es clasificar a los ocho y después jugar cada partido como una final y voy a hacer lo que esté en mis manos para llevar a el equipo a esa grandeza que siempre ha tenido”, resaltó emocionando a los hinchas.

Finalmente, se supo que portará la camiseta número 7. Junto a Gamero posó y quedó registrado en video la relevación oficial.