Dos potencias quedaron eliminadas del Mundial Femenino Sub-20: sorpresivo adiós en octavos

Un día antes de que Colombia defina su suerte frente a Polonia, se empezaron a jugar las primeras llaves de octavos de final en el Mundial Femenino Sub-20.
Argentina se despidió prematuramente de la Copa del Mundo ante Corea del Sur (0-1), mientras que Brasil y Estados Unidos tuvieron que ir hasta la tanda de penales para definir otro de los cupos a la próxima fase.
Sudamérica se empezó a quedar sin representantes en territorio polaco, donde la Selección Colombia calienta motores con el objetivo de dar el batacazo y dejar en el camino a las anfitrionas.
Argentina 0-1 Corea del Sur: adiós a la albiceleste
La selección de Argentina llegaba como favorita para clasificar a cuartos de final por lo hecho en fase de grupos; sin embargo, Corea del Sur se impuso con un solitario gol de Beom Ye-Ju a los 33 minutos del compromiso.
Aunque la albiceleste tuvo 20 aproximaciones de peligro en el campo de las coreanas y disparó hasta 8 veces con dirección al arco, no tuvo la efectividad que había demostrado ante otros rivales de este Mundial Sub-20 como Benín o México.
Christian Meloni, técnico de Argentina, decidió muy tarde darle ingreso a la delantera Brisa Jara, quien le cambió la cara a su equipo y estuvo cerca de marcar el tanto del empate. Desafortunadamente, la albiceleste no pudo romper el cerrojo de Corea del Sur y dijo adiós a la Copa del Mundo en medio de lágrimas.
“La selección Argentina se quedó a las puertas de los cuartos de final del Mundial Femenino Sub 20. La Albiceleste cayó 1-0 ante Corea del Sur en un partido en el que buscó el empate hasta el final y tuvo oportunidades para conseguirlo, pero entre la falta de eficacia y precisión, la ilusión se terminó”, fue la reacción del Diario Olé en suelo argentino.
Korea Republic are through to the Quarter-finals! 💪🇰🇷#U20WWC— FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) September 16, 2026
Brasil eliminó a Estados Unidos en penales
La serie entre Brasil y Estados Unidos estuvo mucho más igualada. La verdeamarela se fue por delante a los 59 minutos con el cabezazo de Sofia Couto, pero el combinado estadounidense empató justo después por medio de Ainsley McCammon.
Los 90 minutos se agotaron sin ganador y en el tiempo extra tampoco hubo diferencias, así que todo se definió en los disparos desde el punto penal.
Thaís Lima, arquera brasileña, atajó el primer cobro de la tanda y desde allí se empezó a construir la clasificación de Brasil. Al final el marcador de los penales terminó 5-4.
La verdeamarela clasificó a cuartos de final y su rival saldrá de la serie de España vs. Portugal. Corea del Sur, por su parte, espera entre Francia o Canadá.