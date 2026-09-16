Carlos Antonio Vélez opinó sobre el anuncio de James Rodríguez y su retiro de la Selección Colombia

James Rodríguez fue la noticia de la semana en el fútbol colombiano. Aparte de ser presentado como nuevo fichaje de Atlético Nacional, el volante cucuteño anunció su retiro de la Selección Colombia con efecto inmediato.

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Carlos Antonio Vélez se guardó su opinión para la columna de ‘Palabras Mayores’, emitida este miércoles a través de Win Sports y Deportes RCN.

“Creo que hizo lo correcto y en clara sintonía con la realidad. Nadie más sabe de su propio estado que uno mismo, los síntomas eran inequívocos. El fútbol de hoy es el mismo de siempre, pero se juega distinto”, arrancó.

Vélez considera que “la condición técnica y el talento por sí solo no es suficiente. Hoy para competir en la élite se necesitan respuestas físicas, correr, sacrificio, intensidad... Mejor dicho, ser un soldado más, no solamente saber jugar con la pelota y eso demanda sacrificio. Un pase bueno o dos pases buenos, o algunas jugadas aisladas, o el cobro de una pelota quieta ya no alcanzan”.

James Rodríguez, excapitán de la Selección Colombia de mayores Foto: NurPhoto via AFP

“Termina una era”

Ahora que James Rodríguez solo jugará para Atlético Nacional, Carlos Antonio Vélez pronostica que “le va a ir bien” porque “el fútbol nuestro es un fútbol de medianía”.

“Para lograr un sitio en la alta competencia ya no da y él lo sabe. Se le abona el gesto porque hay quienes se atornillas y se quedan ahí. Ya hubo un gesto por parte de Juanfer y ahora hay un gesto por parte de él. Termina una era como terminó la del Pibe, la de Willington Ortíz, la del Tino Asprilla y todos los que ya no están... El fútbol sigue”, expresó.

Según información que le llegó, Vélez asegura que Néstor Lorenzo iba a convocar a James Rodríguez para el inicio de este nuevo proceso rumbo al Mundial-2030.

“Estoy por creer que lo utilizó indiscriminadamente el técnico al jugador. Sabía que no daba más, pero lo puso para que todos miraran hacia él, mientras el responsable pasaba en puntitas de pie, por un ladito, sin que lo viéramos”, sentenció.

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Recado a Néstor Lorenzo

Carlos Antonio Vélez admite que se le “recargó todo el tiempo a James la responsabilidad cuando, todo apunta, que era una jugada maestra. Había que ponerlo como fuera para pasar en puntitas de pie, perfil bajo y por un ladito porque todos le íbamos a caer como le caímos. Era la jugada fácil, todos los ojos puestos en el 10 y los demás ‘bien gracias, todo tranquilo’. Por eso digo que estuvo muy bien, 24 horas antes de la convocatoria dijo basta para que no lo sigamos señalando como el único responsable mientras el otro señor tiene el respaldo de sus patrones”.

El periodista y comentarista deportivo añade que “le llegó la hora al director técnico de ponerse a trabajar. Debe armar un equipo competitivo sin esconderse en el aura de los que dicen adiós, seguramente cansados y desgastados por jugar y jugar sin ganar nada”.

“Lorenzo te tocó dar la cara, solito. Ahora sí tocó, muestre el producto y seguramente de mi parte va a tener la tolerancia en este cambio. Es la oportunidad para ver si puede o no puede, porque hasta ahora toda la carga se la dejaron a un grupo de jugadores al que yo llamé el club de amigos”, concluyó.