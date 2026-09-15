Millonarios pisa duro en la Copa Sudamericana: es notificado en las semifinales y resuena en Colombia

Millonarios, mientras sigue concentrado en sus actividades en la Liga y Copa Betplay con el técnico Alberto Gamero al mando, recibe una gran notificación desde la Copa Sudamericana luego de conocerse los dos primeros clasificados a las semifinales de la edición 2026.

Notificación de Atlético Nacional y James Rodríguez a Millonarios: se calienta el superclásico con primera medida

Colombia y Lorenzo alistan el golpe en la convocatoria: los cinco jugadores que pisan duro en septiembre

Todo tiene que ver con dos de sus jugadores emblema de los últimos años, que están clasificados entre los cuatro mejores de este torneo de la Conmebol. Uno de ellos es un canterano que es considerado el futuro de la Selección Colombia y el otro hizo méritos para convertirse en uno de los arqueros más reconocidos de su historia.

A primera hora, Vasco Da Gama se clasificó a las semifinales luego de vencer 2-0 a Santa Fe en el partido de vuelta de los cuartos de final que se disputó en Río de Janeiro. El club brasileño mostró casta y fue superior desde el marcador y el juego al eterno rival de Millonarios en Colombia. Casi con nómina suplente, los cariocas se impusieron y ahora sueñan con otro título internacional.

Carlos Andrés Gómez, conocido como el Tinito, viene sorprendiendo con sus últimas presentaciones en el Brasileirao y la Copa de Brasil con el Vasco Da Gama. Este extremo con espacios es letal y ha dejado goles de gran factura, recibiendo desde atrás y avanzando hasta rematar. A Santa Fe intentó hacerle daño cuando el León buscaba el descuento para volver a la pelea. Se mete en semifinales y no se descarta su nombre en la convocatoria de la Selección Colombia.

Carlos Andrés Gómez, delantero colombiano de Vasco da Gama Foto: Getty Images

A segunda hora, el turno fue para Boca Juniors, que conquistó el Morumbi y venció a Sao Paulo en el marcador global. En la ida, un gol de Miguel Merentiel bastó para ir con ventaja en Brasil, donde empató 1-1 y así clasificó a semifinales. Boca Juniors y Vasco se enfrentarán por un cupo en la final, que se jugará en noviembre en Barranquilla.

Millonarios sonríe por Montero

Así como Carlos Andrés Gómez, Álvaro Montero es otro orgullo de Millonarios en el exterior y ahora se enfrentará con el que fue su compañero de equipo en la Copa Sudamericana. El guardameta guajiro fue clave en el primer ciclo de Gamero, cuando fue fichado desde el Deportes Tolima.

Álvaro Montero contra Sao Paulo Foto: Getty Images

En el Embajador fue el titular indiscutido y estuvo en el título de Liga Betplay ante Atlético Nacional, en una de las finales más recordadas en los torneos cortos. Vasco y Boca medirán fuerzas y lo cierto es que un ex Millonarios estará en la final.