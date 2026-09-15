Alerta por la desaparición del cantante Chakal del Sur en Jamundí: escucharon disparos durante llamada antes de perder su rastro

El equipo de trabajo del artista colombiano de música popular Fabio Nelson Silva, conocido en la industria de la música como Chakal del Sur, emitió una alerta urgente tras perder total contacto con el cantante la tarde de este 15 de septiembre de 2026.

Según las declaraciones de su entorno cercano, los hechos ocurrieron en el municipio de Jamundí, Valle del Cauca, mientras el intérprete sostenía una conversación telefónica laboral con su mánager. Desde ese instante, se desconocen su ubicación y estado de salud.

De acuerdo con un comunicado oficial publicado en los canales digitales del artista, Chakal del Sur se encontraba en la zona atendiendo asuntos de carácter familiar. Alrededor de las 4:30 p. m., el cantante adelantaba una llamada de trabajo con su mánager, Víctor Espinel.

Según el reporte entregado por su equipo, durante el desarrollo de la llamada se escucharon en segundo plano gritos de personas y varias detonaciones con características similares a las de armas de fuego.

Posterior a esta interrupción, la llamada se interrumpió y no ha sido posible restablecer el contacto con el músico.

Ante la falta de respuesta y la gravedad de los sonidos percibidos en la comunicación, su equipo de representación hizo un llamado a la comunidad del sector y a las autoridades para que aporten cualquier dato que permita dar con su paradero.

A través de las plataformas digitales oficiales de Chakal del Sur, la representación del artista difundió el siguiente mensaje para solicitar la colaboración ciudadana:

Hasta el momento, las autoridades policiales y administrativas del municipio de Jamundí o del departamento del Valle del Cauca no han emitido un parte oficial que confirme o descarte un hecho delictivo en relación con el artista.

Las versiones sobre su estado de salud, posible retención o paradero exacto corresponden de manera explícita a la denuncia realizada por su entorno laboral y familiar.

Fabio Nelson Silva es oriundo del municipio de Tello, en el departamento del Huila. Bajo el nombre artístico de Chakal del Sur, ha consolidado su presencia en el género de la música popular colombiana en años recientes, destacándose dentro de la nueva ola del género regional.

Entre sus producciones más representativas se encuentran composiciones orientadas al amor, el desamor y vivencias populares, con títulos destacados como El amor y la felicidad, y La piratía.

Asimismo, ha llevado a cabo colaboraciones en la industria como el tema El malo soy yo, grabado junto a los referentes de la música popular Juan Carlos Zarabanda y Darío Darío.

La evolución de este acontecimiento permanece en desarrollo a la espera de un reporte formal de la Policía Nacional o los organismos de investigación destacados en el departamento del Valle del Cauca.