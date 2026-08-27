Autoridades de Bogotá desmienten indicaciones sobre desapariciones: piden reportar los casos desde el primer momento

Las autoridades de Bogotá hicieron un llamado a la ciudadanía para actuar de manera inmediata cuando se desconozca el paradero de una persona. Ante cualquier sospecha de desaparición, la recomendación es comunicarse con la Línea 123, sin dejar pasar horas o días antes de activar la búsqueda.

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“Cada minuto cuenta, no espere 72 horas para reportar una persona desaparecida. La oportunidad es determinante para la búsqueda efectiva”, señaló la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia.

Según explicó la entidad, una vez se recibe la alerta se activa un protocolo institucional dirigido a proteger la vida, verificar la información disponible y adelantar las acciones necesarias para intentar establecer dónde se encuentra la persona.

Las autoridades hicieron especial énfasis en que las primeras tres horas son determinantes para una búsqueda efectiva, por lo que insistieron en desmontar la creencia de que las familias deben esperar 72 horas antes de realizar el reporte.

De una noche de rumba a un reporte de desaparición

En medio de estas labores, el Distrito también reveló una situación que se ha encontrado durante algunos procedimientos: adultos que salen de rumba, consumen licor y posteriormente deciden no regresar a sus viviendas ni informar a sus familiares sobre su ubicación.

“Adultos que, después de una noche de rumba y consumo de licor, deciden no regresar a sus hogares ni informar a sus familiares dónde se encuentran, generando reportes de desaparición y que, horas después, las autoridades descartan que hayan sido víctimas de un delito”, explicó la Secretaría.

Estos episodios pueden provocar preocupación entre familiares y amigos, publicaciones masivas en redes sociales y la movilización de equipos especializados y diferentes entidades para intentar establecer qué ocurrió.

Por esta razón, las autoridades hicieron un llamado a la corresponsabilidad y pidieron informar a familiares o personas cercanas cuando se cambien los planes o se decida no regresar a casa. El objetivo es evitar falsas alarmas que impliquen destinar recursos humanos y operativos mientras otras personas podrían encontrarse realmente en riesgo.

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¿Qué pasa después de reportar una desaparición?

Desde el momento en que se conoce el caso, el equipo de Asistencia Integral a la Denuncia (AIDE) de la Secretaría de Seguridad comienza el acompañamiento a los familiares, brinda orientación sobre la ruta institucional y articula las acciones con las autoridades competentes.

El Distrito aclaró, sin embargo, que este llamado a evitar falsas alarmas no significa que una denuncia deba minimizarse. Ante la sospecha de una desaparición, la prioridad seguirá siendo proteger la vida y activar los mecanismos correspondientes.

Como medidas preventivas, la Secretaría recomienda informar a una persona de confianza dónde se estará y con quién, compartir la ubicación durante los desplazamientos, mantener el celular con suficiente batería, y avisar cuando exista un cambio de planes.

También aconseja tener precaución al desplazarse con desconocidos y acompañar a quienes se encuentren en un alto estado de embriaguez para evitar que permanezcan solos y procurar que regresen de manera segura.

Finalmente, las autoridades reiteraron que no hay que esperar 72 horas. Ante una posible desaparición, el reporte debe realizarse inmediatamente a través de la Línea 123. AIDE también orienta a las familias para acudir ante la Fiscalía General de la Nación, cuya línea habilitada para estos casos es (601) 377 95 95, opción 5, extensión 1137.