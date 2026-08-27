¿Hay colombianos afectados por la tragedia en Nepal? Embajador entrega primer balance

Colombia mantiene la atención puesta en la situación de sus ciudadanos después de la tragedia registrada en Nepal y el Tíbet que, según las autoridades locales, por ahora deja un saldo de más de 380 personas fallecidas.

Tragedia en Nepal: el video que muestra cómo se habría originado la avalancha

Las representaciones diplomáticas de Colombia en la región activaron los canales correspondientes para conocer si algún connacional resultó afectado.

Víctor Hugo Echeverri Jaramillo, embajador de Colombia en India, explicó que, hasta el momento, no tienen información de colombianos entre las personas afectadas.

“Ni la Embajada de Colombia, ni el Consulado de Colombia en Nepal, que es honorario, hemos tenido reportes hasta el momento de colombianos afectados por esta tragedia”, afirmó el diplomático.

Sin embargo, Echeverri hizo una precisión importante: los colombianos que viajan hacia el norte de Nepal no necesariamente informan previamente de su presencia a las autoridades consulares, lo que dificulta tener un registro inmediato de todos los connacionales que podrían encontrarse en esa región.

“Normalmente, los colombianos que viajan a Nepal, al norte de Nepal, no se reportan con el consulado, pero hasta el momento de la tragedia (…) no hay ningún reporte de que colombianos se hubieran encontrado en la zona afectada”, explicó.

Embajada informó a la Cancillería

Tras conocerse la emergencia, las autoridades diplomáticas colombianas comunicaron la situación a la Cancillería en Bogotá y fueron divulgados números de contacto para que familiares pudieran solicitar orientación o informar sobre algún connacional que estuviera en la zona.

Investigan extraña muerte de un hombre que habría caído desde el piso 11 del Cefe de Chapinero, cerca del centro comercial Andino

Hasta ahora, según el embajador, ninguna familia se ha comunicado para pedir asistencia relacionada con la tragedia.

“El consulado y la embajada reportamos muy tempranamente a nuestra Cancillería en Bogotá y se publicaron unos teléfonos de contacto para las familias, pero hasta el momento no hemos recibido ninguna solicitud de ayuda por parte de familias de colombianos”, agregó Echeverri.

Las autoridades colombianas permanecen pendientes de cualquier comunicación que permita establecer si había ciudadanos del país en los sectores golpeados por la emergencia.

#Atención | "Ni la Embajada en India, ni el Consulado de Colombia en Nepal, que es honorario, hemos tenido reportes hasta el momento de colombianos afectados por esta tragedia", confirma Víctor Hugo Echeverri Jaramillo, embajador de Colombia en India, sobre la emergencia… pic.twitter.com/DDOJNzMKdI — Red+ Noticias (@RedMasNoticias) August 27, 2026