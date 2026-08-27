La hora exacta para ver el eclipse lunar hoy en Colombia: astrónomos confirman el mejor momento

La noche de este jueves, 27 de agosto, tendrá un atractivo especial en Colombia: un eclipse parcial que podrá cambiar temporalmente la apariencia de la Luna. La parte que quede cubierta por la sombra terrestre podría adquirir tonalidades rojizas.

Colombia vivirá un fenómeno astronómico este jueves 27 de agosto: la mejor hora para no perdérselo

Planetario de Bogotá confirmó la hora del eclipse lunar

El Planetario de Bogotá informó que el eclipse comenzará a las 8:23 p. m. y alcanzará su punto máximo a las 11:12 p. m. El evento continuará hasta las 2:01 a. m. del viernes, 28 de agosto.

Estos son los horarios principales:

8:23 p. m.: inicio del eclipse.

inicio del eclipse. 11:12 p. m.: punto máximo.

punto máximo. 2:01 a. m.: final.

El eclipse tendrá su momento de mayor intensidad a las 11:12 p. m., según el Planetario. Foto: NASA

En total, el fenómeno tendrá una duración de 5 horas y 38 minutos. El momento más importante será alrededor de las 11:12 p. m., cuando cerca del 93 % del diámetro lunar estará dentro de la sombra más oscura de la Tierra.

La Luna podría adquirir tonos rojizos

Uno de los aspectos que más podría llamar la atención será el cambio de color en la zona eclipsada.

El Planetario de Bogotá señaló que “la parte cubierta de la Luna podrá adquirir tonos rojizos debido a la luz solar que atraviesa la atmósfera terrestre”.

En términos sencillos, aunque la Tierra se interponga entre el Sol y la Luna, parte de la luz solar atraviesa la atmósfera terrestre antes de llegar al satélite. Ese proceso puede hacer que la zona en sombra tome una apariencia rojiza.

¿Qué es un eclipse lunar parcial?

Un eclipse lunar ocurre cuando la Tierra queda entre el Sol y la Luna, y proyecta su sombra sobre el satélite. El Planetario de Bogotá explicó que “la Tierra se interpondrá entre el Sol y la Luna, haciendo que nuestro planeta proyecte su sombra sobre la superficie lunar”.

El fenómeno será parcial porque la sombra terrestre no cubrirá completamente la superficie lunar. Foto: Getty Images

Se denomina parcial porque la sombra terrestre no cubrirá por completo el disco lunar. En este caso, la cobertura será especialmente amplia, pero una parte de la Luna permanecerá fuera de la zona más oscura.

Por eso, quienes quieran apreciar el momento más destacado del fenómeno deberán prestar especial atención al cielo alrededor de las 11:12 p. m.