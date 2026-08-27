Se cayó Twitch, miles de usuarios quedaron sin servicio este jueves 27 de agosto: mapa de afectaciones en Colombia

Twitch presentó fallas este jueves 27 de agosto, afectando a usuarios que intentaban ingresar a la plataforma, utilizar la aplicación o conectarse a sus servidores. Los reportes comenzaron a aumentar durante la tarde y posteriormente mostraron señales de estabilización.

De acuerdo con Downdetector, la caída comenzó alrededor de las 2:20 p. m. y hacia las 4:00 p. m. los reportes empezaron a disminuir. Sin embargo, algunos usuarios todavía señalaban problemas para acceder al servicio.

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Estas son las fallas que reportaron los usuarios

Los registros de Downdetector muestran que las principales dificultades estuvieron relacionadas con el funcionamiento del sitio web, la aplicación y la conexión con los servidores.

En el momento de mayor afectación, los reportes se distribuían de la siguiente manera:

43 %: problemas con el sitio web.

problemas con el sitio web. 24 %: fallas en la aplicación.

fallas en la aplicación. 19 %: dificultades de conexión con el servidor.

Las cifras pueden variar a medida que los usuarios continúan reportando el estado de la plataforma. Downdetector construye estos registros a partir de los reportes recibidos y los compara con los niveles habituales de actividad del servicio.

Bogotá, Medellín y Cali aparecen entre las zonas afectadas

El mapa de problemas reportados de Twitch también permite identificar varias ciudades colombianas en las que se concentraron los avisos de los usuarios.

Bogotá, Medellín y Cali aparecen entre las ciudades con más reportes de fallas en Twitch. Foto: Downdetector

Entre las zonas que aparecen con mayor presencia en el mapa están:

Bogotá, donde se observa la mancha más pronunciada en el centro del país. Medellín, con reportes en la región central-occidental. Cali, en el suroccidente colombiano. Bucaramanga, en el nororiente. Santa Marta, en la costa norte del país.

La presencia de estas ciudades en el mapa corresponde a los lugares desde los que fueron enviados los reportes y no significa necesariamente que Twitch haya dejado de funcionar por completo en cada una de ellas.

La caída coincidió además con el estreno de un nuevo adelanto de GTA VI, lo que generó una elevada actividad en internet. Algunos reportes relacionaron temporalmente ambos acontecimientos, aunque no existe confirmación de Twitch de que el lanzamiento haya sido la causa de la interrupción.

Los problemas no se limitaron a Colombia. Durante la jornada también se registraron reportes de usuarios de Twitch en distintos lugares del mundo, mientras otros servicios de monitoreo mostraban señales de interrupción.