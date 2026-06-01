Twitch revoluciona el streaming en vivo con una nueva actualización y herramientas de inteligencia artificial

Twitch, la plataforma de streaming en directo más popular del mundo, ha anunciado una serie de actualizaciones importantes previstas para 2026 con el objetivo de mejorar la experiencia tanto de los creadores de contenido como de los espectadores.

Las nuevas herramientas buscan que ver contenido sea más dinámico. Por ejemplo, mejoras en el chat hacen que el usuario encuentre y consuma contenido más fácilmente, sin perder momentos importantes.

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Twitch presenta una actualización clave que transforma la forma de ver contenido

Entre las principales novedades destaca la posibilidad de retransmitir en horizontal y vertical de forma simultánea, lo que permitirá adaptar las emisiones al dispositivo que utilice cada usuario. De este modo, los creadores podrán emitir al mismo tiempo en formato horizontal —el tradicional para ordenador— y en vertical, optimizado para móviles.

El denominado “modo dual” ha recibido valoraciones positivas durante su fase de pruebas, lo que ha llevado a Twitch a confirmar su despliegue para el próximo mes, según informó durante la TwitchCon Rotterdam 2026 y en una nota de prensa oficial.

Twitch da un salto tecnológico con transmisiones simultáneas en vertical y horizontal. Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Esta mejora forma parte de una actualización más amplia de las herramientas de retransmisión, que también incluye emisiones en calidad 2K con resolución de 1440p. Además, para los usuarios que se incorporen a un directo una vez iniciado, la plataforma ofrecerá resúmenes generados por inteligencia artificial, facilitando así el acceso a los momentos que se hayan perdido.

Twitch también reforzará su apuesta por los clips. Al finalizar cada retransmisión en directo, los creadores podrán generar automáticamente un resumen con los mejores momentos para compartirlo en otras plataformas. Asimismo, se incorporarán nuevas opciones para añadir subtítulos, editar clips y compartirlos directamente en historias tras cada emisión.

Twitch transforma la experiencia del streaming en 2026 con emisión simultánea. Foto: Getty Images

En conjunto, estas mejoras no solo optimizan el funcionamiento de la plataforma, sino que también apuntan a transformar el futuro del entretenimiento en vivo, facilitando que más personas puedan crear, crecer y monetizar contenido desde cualquier lugar.

*Con información de Europa Press