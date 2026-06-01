Estudio científico revela cuándo podría producirse el primer contacto entre la humanidad y una civilización extraterrestre

Desde hace décadas, la humanidad emite señales al espacio mediante transmisiones de radio, comunicaciones satelitales y otros sistemas tecnológicos. Estas emisiones han creado una especie de huella electromagnética alrededor de la Tierra que continúa expandiéndose por el cosmos. Sin embargo, hasta el momento no se ha detectado una respuesta que confirme la existencia de extraterrestres.

Veterano de la Nasa lanzó inquietante declaración sobre la existencia de los extraterrestres: “Tienen que estar ahí”

A pesar de esta ausencia de evidencias directas, numerosos científicos mantienen una visión optimista sobre la posibilidad de encontrar vida inteligente fuera de la Tierra. Organizaciones como SETI Institute llevan años analizando el cielo en busca de transmisiones artificiales. Aunque los resultados han sido negativos hasta ahora, muchos investigadores consideran que las probabilidades estadísticas favorecen la existencia de otras civilizaciones en el universo.

Parte de esta confianza se explica por las enormes dimensiones de nuestra galaxia. La Vía Láctea tiene una extensión aproximada de 100.000 años luz, mientras que las señales emitidas por la humanidad apenas han recorrido una fracción mínima de esa distancia. En términos astronómicos, el alcance de las comunicaciones sigue siendo extremadamente reducido, según lo reseñado por Xataca.

Parte de esta confianza se explica por las enormes dimensiones de nuestra galaxia. Foto: Getty Images

Uno de los grandes interrogantes de la astronomía moderna está representado por la llamada Paradoja de Fermi, que plantea una aparente contradicción: si el universo contiene miles de millones de estrellas y planetas, ¿por qué aún no se ha encontrado evidencia clara de otras civilizaciones? Esta pregunta ha impulsado numerosas investigaciones sobre la posibilidad de vida inteligente más allá de la Tierra.

La búsqueda de respuestas continúa avanzando. En 2016, investigadores de la Universidad de Cornell hicieron un estudio que combinó la conocida Ecuación de Drake con el alcance de las señales de radio emitidas por la humanidad. El objetivo era calcular cuántas estrellas deberían ser alcanzadas por las transmisiones para que, desde un punto de vista estadístico, aumentaran las probabilidades de recibir algún tipo de respuesta proveniente de una civilización extraterrestre.

La búsqueda de respuestas continúa avanzando. Foto: Getty Images

Algunos modelos matemáticos utilizados por los investigadores sugieren que “el contacto no debería esperarse antes de unos 1.500 años”. Según estas estimaciones, citadas por Xataka, las señales emitidas por la humanidad necesitarían expandirse por una porción mucho mayor de la galaxia antes de que existan probabilidades significativas de recibir una respuesta.

En los últimos años, la búsqueda se ha ampliado hacia nuevas estrategias. Además de rastrear señales de radio tradicionales, los investigadores exploran posibles tecnofirmas, es decir, indicios indirectos de actividad tecnológica.

La preocupante advertencia de Stephen Hawking sobre los posibles riesgos de interactuar con extraterrestres: “No saldría nada bien”

Entre ellas se encuentran emisiones electromagnéticas artificiales, sistemas de comunicación basados en láseres e incluso señales en frecuencias poco estudiadas anteriormente. El objetivo es aumentar las posibilidades de detectar rastros de estas civilizaciones usando métodos más diversos que los pasados.