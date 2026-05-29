La posibilidad de que exista vida fuera de la Tierra ha despertado la curiosidad de millones de personas durante décadas. De hecho, el astrónomo Frank Drake desarrolló una fórmula conocida como la Ecuación de Drake, con la que buscó estimar cuántas civilizaciones extraterrestres podrían habitar el universo.

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Aunque actualmente no es posible resolverla con exactitud debido a la falta de datos científicos, investigadores han realizado cálculos hipotéticos basados en esta teoría, obteniendo resultados variados: algunos plantean que podría existir solo una civilización inteligente, mientras que otros consideran que podrían ser millones.

Sin embargo, no todos los científicos veían este escenario con optimismo. El reconocido físico Stephen Hawking advirtió en varias ocasiones sobre los posibles riesgos de interactuar con civilizaciones extraterrestres avanzadas.

Stephen Hawking, fallecido científico y físico teórico. Foto: getty images

Según explicó, un encuentro de este tipo podría no ser tan beneficioso para la humanidad, ya que una especie mucho más desarrollada tecnológicamente podría representar una amenaza, del mismo modo en que las civilizaciones más poderosas dominaron a otras a lo largo de la historia humana.

“Si los extraterrestres nos visitaran, el resultado sería muy parecido al de la llegada de Colón a América, que no resultó nada bien para los nativos americanos”, señaló el destacado físico teórico, astrofísico, cosmólogo y divulgador científico británico.

Un encuentro de este tipo podría no ser tan beneficioso para la humanidad. Foto: Getty Images

La advertencia de Hawking no se centraba únicamente en la posibilidad de una invasión extraterrestre o un ataque directo contra la humanidad. El científico consideraba que el verdadero peligro estaría en el enorme desequilibrio tecnológico entre ambas civilizaciones.

Bajo esa perspectiva, un encuentro con seres extraterrestres podría alterar radicalmente la manera en que la humanidad entiende el mundo. Las creencias, los principios morales, la religión e incluso la visión de la existencia podrían cambiar frente a una civilización mucho más avanzada. Para muchos, significaría el fin simbólico del mundo tal y como lo habían concebido hasta entonces.

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Por ejemplo, en 1977, la humanidad dio un paso simbólico en su intento por comunicarse con posibles formas de vida extraterrestre con el lanzamiento de la sonda Voyager, según lo citado en el medio Men’s Health.

En su interior viajaban sonidos, imágenes e información sobre la Tierra y la especie humana, como una especie de cápsula del tiempo destinada a cruzar el espacio. Décadas después, la nave continúa alejándose del planeta y actualmente se encuentra a unos 25.000 millones de kilómetros de distancia, convirtiéndose en uno de los objetos creados por el ser humano que más lejos ha llegado.

La humanidad dio un paso simbólico en su intento por comunicarse con posibles formas de vida extraterrestre con el lanzamiento de la sonda Voyager. Foto: Getty Images

Sin embargo, esta iniciativa nunca fue vista con buenos ojos por Hawking. El reconocido físico consideraba arriesgado enviar señales que revelaran la ubicación de la humanidad a posibles civilizaciones alienígenas.

Desde su perspectiva, anunciar nuestra presencia en el universo podía representar un peligro impredecible, especialmente si existían especies mucho más avanzadas tecnológica y científicamente que la nuestra. Para Hawking, el universo era demasiado inmenso como para descartar la existencia de otras formas de vida inteligente.

“Para mi cerebro matemático, los números me hacen creer que la existencia de los extraterrestres es perfectamente posible. El gran reto es predecir qué forma tendrían esos extraterrestres”, dijo el astrofísico.