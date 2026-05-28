Los celulares pueden tener los días contados: el reemplazo definitivo estaría en las manos de Zuckerberg

La era de vivir pegados a una pequeña pantalla en la palma de la mano podría estar llegando a su fin. Mark Zuckerberg, el líder de Meta, sostiene que nos acercamos a un cambio de paradigma donde los dispositivos que hoy consideramos indispensables serán reemplazados por una tecnología mucho más integrada a nuestra vista: las gafas inteligentes.

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Según su visión, en aproximadamente una década, el gesto de sacar el teléfono del bolsillo será cosa del pasado, pues todo lo que necesitamos estará frente a nuestros ojos.

Una mirada libre de distracciones

Para Zuckerberg, el celular ha llegado a un límite natural, lo describe como un aparato que, por su tamaño y forma de uso, tiende a asilar a las personas de quienes tienen en enfrente. La propuesta de Meta busca romper esa barrera mediante las Meta Ray-Ban Display, unas gafas que combinan un diseño estético con herramientas de comunicación y trabajo.

Mark Zuckerberg considera que los celulares aíslan a las personas de su entorno. Foto: Alibaba/X/@sandraleow

A diferencia de los celulares, el dispositivo permite que la persona siga conectada con su entorno mientras recibe información. Zuckerberg visualiza este avance como el formato ideal para una “superinteligencia personal”, un asistente que puede ver y escuchar lo mismo que el usuario para ofrecerle datos útiles en el momento justo.

¿Cómo funcionan estas gafas sin ser un estorbo?

La tecnología detrás de este cambio se centra en la realidad aumentada, que básicamente consiste en superponer imágenes o datos digitales sobre lo que vemos en el mundo real.

En este modelo específico, se utiliza una pantalla monocular de alta resolución; esto significa que hay una pequeña pantalla invisible para los demás, pero que permite al usuario ver notificaciones, mapas o incluso subtítulos de una conversación.

Las gafas inteligentes utilizan realidad aumentada para mostrar información directamente sobre el entorno real. Foto: Bloomberg via Getty Images

Para manejar estas funciones sin necesidad de tocar las gafas constantemente, se ha desarrollado la Neural Band. Este es un accesorio tipo pulsera que detecta los impulsos eléctricos de los músculos de la mano, permitiendo que el usuario controle la interfaz con gestos casi imperceptibles, como si fuera una extensión natural del cuerpo.

Lo que ya pueden hacer (y lo que falta)

A pesar de ser un salto evolutivo importante, estas gafas aún se encuentran en una etapa de transición. Actualmente, permiten realizar tareas sorprendentes como:

Traducción inmediata: Ver el significado de lo que alguien dice en otro idioma en tiempo real.

Ver el significado de lo que alguien dice en otro idioma en tiempo real. Navegación visual: Recibir indicaciones de direcciones sin mirar un mapa en papel o pantalla.

Recibir indicaciones de direcciones sin mirar un mapa en papel o pantalla. Multitarea virtual: Desplegar varias pantallas digitales en cualquier espacio físico para trabajar o jugar.

Sin embargo, todavía existen retos técnicos. Por ahora, las gafas dependen de una conexión a un dispositivo base y no pueden realizar algunas funciones de forma totalmente autónoma, como las llamadas telefónicas directas.