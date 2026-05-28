Estados Unidos confirma la vista de “extraterrestres”: gobierno Trump lanza cruda cacería

La Casa Blanca ha sacudido la opinión pública al anunciar una página donde “desclasifican” un secreto que según afirman, el gobierno estadounidense mantuvo oculto por 60 años. Bajo una estética que recuerda a los archivos de alto secreto, la administración de Donald Trump ha revelado que seres denominados “Aliens” (extranjeros) caminan actualmente entre la población.

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Sin embargo, tras la fachada de misterio espacial, se esconde una de las estrategias migratorias más agresivas de la historia reciente del país.

El fin de un secreto de seis décadas

Durante décadas, la narrativa sobre vida de otros mundos ha capturado la imaginación colectiva, pero el gobierno federal ha dado un giro radical a este concepto que podría ser metafórico.

En un comunicado marcado como “Top Secret” y ahora liberado al público, se asegura que la verdad sobre estos “Aliens” ha sido finalmente revelada por el presidente Trump. La administración sostiene que el periodo de encubrimiento ha terminado, exponiendo una realidad que, según ellos, ocurre bajo la protección de la oscuridad.

La identidad de los “invasores”

A pesar de la terminología que sugiere encuentros cercanos con seres de otros planetas, la Casa Blanca aclaró explícitamente en un anexo desclasificado en 2026 que estos individuos no son “pequeños hombres verdes”.

El término se utiliza para identificar a los millones de inmigrantes indocumentados que han cruzado las fronteras del país. Al etiquetarlos como una “invasión”, la administración busca movilizar a la opinión pública hacia una postura de tolerancia cero.

“Estos “extranjeros” son los millones de ILEGALES que invadieron nuestro país al amparo de la oscuridad", resalta el portal.

Herramientas de vigilancia: El Mapa de Arrestos

Para operativizar esta “cacería”, el gobierno ha implementado herramientas digitales de rastreo en tiempo real. Entre ellas destaca un “Mapa de Arrestos de Aliens en Vivo”, que permite a los ciudadanos monitorear las detenciones que ocurren en todo el territorio nacional. El objetivo declarado es asegurar la frontera y proceder con la expulsión total de estas personas de los Estados Unidos.

La Casa Blanca habilitó un sistema de rastreo para vigilar arrestos de “aliens” en el país. Foto: White House

“Abducciones” y denuncias ciudadanas

La narrativa utiliza un lenguaje técnico de la ufología (el estudio de los OVNIs) para describir procesos legales de deportación. Por ejemplo, el sitio oficial menciona que si alguien presencia una “abducción” —término que aquí se usa para referirse a la detención de un inmigrante por parte de las autoridades— no debe alarmarse, pues el individuo será “devuelto a su lugar de origen”.

Además, se ha habilitado una línea directa de denuncias (ICE Tip Line) para que la población reporte cualquier “encuentro” con personas sospechosas de estar en el país de forma ilegal.

Con esto, la administración Trump transforma un tema de tendencia cultural como los UAPs (fenómenos anómalos no identificados) en un motor para la vigilancia interna y la seguridad nacional.