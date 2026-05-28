Estos son los dos misteriosos juegos de Epic Games Store que son furor esta semana: así puede descargarlos gratis

La plataforma Epic Games Store continúa con su tradición de obsequiar títulos a sus usuarios, pero esta vez con un toque especial debido a su temporada de Superofertas. En esta ocasión, la tienda ha desbloqueado dos experiencias muy distintas que prometen horas de entretenimiento sin costo alguno.

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Un refugio de paz rodeado de animales

El primero de los títulos es Calico, una propuesta que vio la luz en 2020 y que se aleja del estrés de los juegos de acción. Aquí, el objetivo es sumergirse en una atmósfera relajante inspirada en un pueblo japonés.

“Calico es un juego de simulación comunitario e informal en el que tendrás que llevar a cabo una importante tarea: ¡reconstruir la cafetería de gatos del pueblo y llenarla con criaturas la mar de achuchables!”, señala Epic Games.

Epic Games incluyó un juego relajante donde la misión es administrar una cafetería llena de animales. Foto: Epic Games

Los jugadores tienen la misión de reconstruir y gestionar una cafetería, pero con un detalle: el lugar debe estar lleno de gatos y otras criaturas. Es, en esencia, un juego de convivencia y decoración donde la tranquilidad es la protagonista.

Estrategia y cazarrecompensas en el espacio

Para quienes buscan algo más dinámico, llega Lonestar, un lanzamiento reciente de 2024 que combina la navegación espacial con el uso de cartas. Este título pertenece al género roguelike, lo que significa que cada partida es diferente y, al perder, deberá comenzar una nueva aventura, pero generalmente con nuevos conocimientos o ventajas desbloqueadas.

“Recibe recompensas y vacaciones al ganar batallas. Busca tesoros, personaliza naves, desbloquea talentos, vence a criminales y conviértete en leyenda”, comenta Epic Games.

‘Lonestar’ lleva a los jugadores al espacio con combates estratégicos y batallas contra criminales. Foto: Epic Games

En este juego, te conviertes en un cazarrecompensas que viaja por el cosmos para capturar criminales. La mecánica principal es la “construcción de mazos”, que consiste en ir coleccionando y eligiendo las mejores cartas (que representan habilidades o ataques) para mejorar tu nave y vencer en los enfrentamientos.

El método para obtenerlos permanentemente

Estos juegos no son una prueba temporal; una vez que los reclama, se quedan en la colección para siempre. El proceso es sencillo:

Entrar a la tienda con la cuenta personal

Buscar la sección de juegos gratuitos, localizarlo y completar el proceso de “compra” por un valor de cero euros.

Los usuarios tendrán para realizar este proceso hasta el próximo 4 de junio.