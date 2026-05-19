Esta es la falla tectónica que podría desencadenar uno de los peores desastres naturales en los próximos años

La posibilidad de un gran desastre natural en la costa oeste de Norteamérica continúa siendo motivo de estudio para la comunidad científica, aunque los expertos resaltan que no se debe generar pánico. Se trata de la Zona de Subducción de Cascadia, una extensa falla submarina ubicada frente a Estados Unidos y Canadá que podría desencadenar un terremoto de gran magnitud acompañado de un tsunami altamente destructivo.

Esta fractura geológica se extiende a lo largo de aproximadamente 1.000 kilómetros, desde la isla de Vancouver hasta el norte de California. El fenómeno ocurre por la presión constante entre la placa de Juan de Fuca y la placa norteamericana, un proceso que durante décadas ha acumulado energía bajo el océano y que eventualmente podría liberarse de manera repentina.

De acuerdo con estimaciones del United States Geological Survey, existe una probabilidad de entre el 10% y el 15% de que ocurra un terremoto de magnitud 9 en los próximos 50 años. Además, en la zona sur de la falla las probabilidades son mayores, ya que el riesgo de un sismo de magnitud 8 o superior alcanza cerca del 30%, lo que mantiene en alerta a los científicos y autoridades.

Esta fractura geológica se extiende a lo largo de aproximadamente 1.000 kilómetros, desde la isla de Vancouver hasta el norte de California. Foto: Getty Images

La principal preocupación de los expertos no se limita al posible terremoto, sino al impacto que podría generar un tsunami posterior. En caso de que ocurra un fuerte movimiento sísmico en la Zona de Subducción de Cascadia, ciudades costeras del océano Pacífico quedarían vulnerables a enormes olas que podrían llegar en pocos minutos y provocar graves daños.

Este tipo de riesgos cobra mayor relevancia debido a los antecedentes históricos registrados en esta región. El 26 de enero de 1700 ocurrió un megasismo calculado entre magnitud 8,7 y 9,2 que originó un tsunami capaz de atravesar el océano y alcanzar las costas de Japón.

Foto de referencia de un tsunami. Foto: Getty Images

Frente a este aterrador panorama, investigadores del Pacific Northwest Seismic Network señalan que, durante los últimos 10.000 años, la falla de Cascadia ha producido al menos 19 terremotos de gran intensidad.

Pese a estos registros, los científicos insisten en que actualmente no existe la capacidad de determinar con exactitud cuándo sucederá un fenómeno de esta magnitud. Desde la Columbia Climate School explican que los estudios y simulaciones buscan principalmente fortalecer las infraestructuras, optimizar los sistemas de alerta temprana y mejorar los planes de evacuación y respuesta ante emergencias.