Científicos descubren la mayor caldera volcánica del planeta, oculta bajo el océano Pacífico y con millones de años de antigüedad

Un grupo de investigadores identificó recientemente en Filipinas la caldera volcánica más grande conocida en el planeta, un hallazgo que amplía el conocimiento científico sobre las enormes estructuras volcánicas ocultas bajo el océano. La formación fue bautizada como Apolaki, un nombre inspirado en una deidad filipina asociada al sol y la guerra, y que puede traducirse como “señor gigante”.

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De acuerdo con estudios desarrollados entre 2019 y 2026 y dirigidos por la geofísica marina Jenny Anne Barretto, la gigantesca caldera tendría un diámetro cercano a los 150 kilómetros, convirtiéndose en la mayor estructura de este tipo descubierta hasta ahora, superando ampliamente el tamaño de cualquier otra caldera volcánica.

Aunque el área había sido investigada desde 2008, hasta entonces no se había detectado una estructura volcánica de semejantes dimensiones. Posteriormente, revistas científicas y entidades como la Geological Society of the Philippines validaron el hallazgo.

Esta gran formación podría superar a Yellowstone Caldera y Lake Toba. Foto: AP Photo/Aaron Favila

El hallazgo de la caldera Apolaki despertó gran interés en la comunidad científica internacional debido a sus enormes dimensiones y al complejo proceso geológico que habría dado origen a esta formación submarina.

La caldera está ubicada en la elevación Benham, también llamada Benham Rise, una región submarina con particulares características geológicas y formada por una extensa capa de rocas volcánicas de cerca de 14 kilómetros de espesor. Según las investigaciones, la base de esta estructura se encuentra a unos 5.200 metros de profundidad y cuenta con una amplia cresta rodeada de escarpes que alcanzan hasta 300 metros de altura.

Estudios geoquímicos y análisis isotópicos realizados por centros oceanográficos asiáticos indican que estas estructuras tendrían una antigüedad estimada entre 47,9 y 26 millones de años.

Además, los expertos explican que Apolaki se formó tras una enorme actividad eruptiva y el posterior colapso de una cámara magmática, un proceso similar al ocurrido en sistemas volcánicos como Yellowstone Caldera y Lake Toba. Sin embargo, la magnitud de la estructura filipina no tiene precedentes conocidos, convirtiéndola en uno de los descubrimientos geológicos más importantes de los últimos años.

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Según Barretto, Apolaki representa una oportunidad para profundizar en el estudio de la historia geológica del Pacífico occidental. La experta señaló que tanto la forma de la caldera como su entorno tectónico podrían aportar información clave sobre el movimiento de las placas y la evolución de los procesos magmáticos en esta región.