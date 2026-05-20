Histórico hallazgo: registran por primera vez en 130 años a una especie emblemática de América Latina

Después de años de ausencia en varias zonas de América Latina, el oso hormiguero gigante vuelve a aparecer como símbolo de recuperación ambiental en la región. Su retorno ha sido considerado por expertos como una señal positiva para la conservación de la biodiversidad y forma parte de uno de los procesos de restauración ecológica más relevantes desarrollados en el continente.

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El hallazgo más reciente se produjo en Rio Grande do Sul, donde investigadores lograron registrar por primera vez en más de un siglo a un ejemplar de esta especie. El animal fue captado mediante cámaras instaladas en el Parque Estadual do Espinilho, una reserva ubicada cerca de la frontera con Argentina.

Luego de una revisión cuidadosa de las imágenes captadas por las cámaras trampa durante varias horas, los expertos confirmaron la presencia del oso hormiguero gigante, un descubrimiento que fue catalogado como un acontecimiento trascendental para la conservación de la fauna latinoamericana.

La veterinaria brasileña Flavia Miranda señaló que existe una alta probabilidad de que el ejemplar registrado provenga de poblaciones reintroducidas en la provincia de Corrientes, específicamente desde la región de los Esteros del Iberá.

El origen de este avance se remonta a 2007, cuando el Gobierno de Corrientes y Rewilding Argentina impulsaron el primer programa mundial de reintroducción de osos hormigueros gigantes en los Esteros del Iberá. Aunque inicialmente el proyecto parecía difícil de concretar, con el paso de los años los resultados comenzaron a evidenciar una recuperación progresiva de la especie, que hoy vuelve a ocupar áreas naturales donde había desaparecido hace décadas.

Reaparece el oso hormiguero gigante gracias a un histórico proyecto de conservación. Foto: LightRocket via Getty Images

La iniciativa de recuperación del oso hormiguero gigante tuvo sus primeros pasos en la localidad de Colonia Carlos Pellegrini, donde fueron liberados los dos primeros ejemplares en un ecosistema del que la especie había desaparecido muchos años atrás. Desde aquel momento, más de un centenar de animales fueron incorporados nuevamente en los Esteros del Iberá, gracias a programas de rescate y conservación impulsados en distintas regiones del norte argentino.

Gran parte de los ejemplares liberados provenían de operativos realizados en provincias como Chaco, Formosa, Salta, Jujuy y Santiago del Estero, zonas donde la especie todavía enfrenta amenazas relacionadas con la destrucción de su entorno natural y la caza ilegal. Con el paso del tiempo, nuevas generaciones comenzaron a nacer directamente en libertad, consolidando a una población estable y en expansión.

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Además, los expertos también desarrollaron métodos innovadores para garantizar el éxito del proyecto. Entre las estrategias implementadas se incluyeron períodos de cuarentena, espacios de adaptación antes de la liberación definitiva, monitoreo satelital y apoyo alimenticio temporal hasta que los animales pudieran desenvolverse por sí solos. Estas técnicas convirtieron al Iberá en un referente internacional en materia de restauración de fauna silvestre y recuperación de especies amenazadas.