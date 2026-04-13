Más allá de la ciencia ficción: El proyecto que está logrando el regreso de especies extintas

Durante décadas, la idea de ver nuevamente animales que parecían perdidos en el tiempo perteneció únicamente al cine; sin embargo, hoy iniciativas reales buscan devolver especies a sus hábitats como parte de estrategias ambientales a largo plazo, como ocurre en el noreste de Estados Unidos, donde en el estado de Nueva York avanza un proyecto enfocado en restaurar ecosistemas mediante la recuperación de especies clave.

No se trata de revivir el pasado, sino de reconstruir un equilibrio perdido.

Regresar una especie que traería beneficios al ecosistema

En un arroyo del oeste del estado, recientemente se llevó a cabo una liberación controlada de cerca de mil ejemplares jóvenes de esturiones, una especie que llevaba más de un siglo sin habitar esa zona.

Aunque a simple vista parecen peces comunes, su importancia va mucho más allá: durante generaciones, fueron esenciales para el funcionamiento del ecosistema local.

La reintroducción busca recuperar una especie clave para el equilibrio del ecosistema. Foto: Getty Images

La apuesta es a largo plazo: estos ejemplares crecerán en un lago cercano y si todo sale como se espera, regresarán por sí solos al arroyo para reproducirse cuando alcancen la adultez.

Ese comportamiento natural es clave. Históricamente, ese lugar fue uno de sus principales puntos de desove, pero la actividad humana —como la sobrepesca, la contaminación y la construcción de barreras en los ríos— interrumpió ese ciclo. Recuperarlo implica mucho más que introducir animales en el agua: requiere reconstruir las condiciones que lo hacían posible.

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Un “fósil viviente” y el desafío de restaurar el equilibrio

La especie protagonista de este plan es conocida como un “fósil viviente”. Su linaje se remonta a tiempos muy antiguos y conserva características poco comunes, como placas óseas en lugar de escamas y un desarrollo lento que puede tomar años. Estas particularidades la convierten en un indicador clave del estado del ecosistema.

Cuando desaparece, suele ser señal de que algo no funciona bien en el entorno. Por eso, su eventual regreso no solo marcaría la recuperación de una especie, sino también una mejora en la calidad del agua, la conectividad de los ríos y el equilibrio general del hábitat.

El proyecto está pensado para desarrollarse durante décadas. Los ejemplares liberados tardarán entre ocho y diez años en alcanzar la madurez, por lo que los resultados no serán inmediatos.

Además, la iniciativa incluye medidas estrictas de protección, como la prohibición total de su pesca y programas para fortalecer la diversidad genética. También participan comunidades locales, cuyo conocimiento del territorio aporta una visión complementaria a la científica.