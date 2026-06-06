No deseche los viejos cables del teléfono: estos son los nuevos usos que puede darles para aprovecharlos al máximo

En numerosos hogares, las antiguas instalaciones telefónicas continúan presentes aunque hayan quedado en desuso con el avance de las nuevas tecnologías de comunicación. Estas conexiones, que durante años fueron esenciales para las llamadas fijas, todavía ocupan espacios dentro de muros y canalizaciones.

El sencillo ajuste que debería hacer en su ‘router’ wifi para reducir interferencias y mejorar la velocidad de internet en segundos

Expertos destacan que estos recorridos existentes pueden servir como una vía práctica para introducir cables modernos destinados a la transmisión de datos. Gracias a ello, es posible extender la conexión a internet hacia habitaciones donde la señal inalámbrica suele ser débil, mejorando la estabilidad y el rendimiento de la red doméstica. Esta alternativa también puede reducir costos y evitar obras adicionales, al reutilizar elementos que ya forman parte de la construcción.

Así se clasifican los cables Ethernet según su color. Foto: Getty Images

De acuerdo con alternativas citadas en el blog Berkshire, los antiguos cables Ethernet pueden tener usos más allá de la conexión a internet. Una de sus aplicaciones más prácticas es la transmisión de energía mediante la tecnología PoE (Power over Ethernet), que permite alimentar dispositivos como cámaras de seguridad y puntos de acceso inalámbricos a través del mismo cable de red. Esto evita la necesidad de instalar tomas eléctricas adicionales en lugares de difícil acceso.

Además, estos cables pueden ayudar a ampliar el alcance de ciertos dispositivos USB. Con la ayuda de adaptadores específicos, es posible utilizar una conexión Ethernet para transportar la señal a mayores distancias que las permitidas por un cable USB convencional, una alternativa útil cuando los equipos se encuentran en habitaciones separadas y lejos de la fuente principal de internet.

Los cables Ethernet no tienen ningún tipo de estándar universal para los colores. Foto: Getty Images/iStockphoto

También pueden emplearse para extender señales de video. Mediante convertidores diseñados para transmitir HDMI a través de Ethernet, es posible superar las limitaciones de distancia de los cables HDMI tradicionales. Esta solución facilita la conexión de consolas, computadores u otros dispositivos a pantallas ubicadas en diferentes espacios de una vivienda sin perder calidad de imagen ni sonido.