¿Influyen los colores de los cables Ethernet en la velocidad de la conexión? Esta es la verdad sobre su significado

El acceso a internet se ha convertido en una necesidad básica tanto en el hogar como en el trabajo. Aunque las redes inalámbricas han ganado gran popularidad, los cables Ethernet siguen siendo una pieza fundamental para garantizar conexiones estables, rápidas y seguras. Pero ¿qué son exactamente y para qué se utilizan?

De acuerdo con el medio especializado Xataka, los cables Ethernet son conductores diseñados para transmitir datos entre distintos dispositivos dentro de una red local. Su función principal es conectar equipos como computadores, routers, módems, consolas de videojuegos, televisores inteligentes y servidores, permitiendo un intercambio de información directo y eficiente.

A diferencia del wifi, que depende de señales inalámbricas, el Ethernet utiliza una conexión por cable que reduce las interferencias externas y ofrece una mayor estabilidad. Esto se traduce en una velocidad más constante y una menor latencia, características clave para actividades que requieren un alto rendimiento, como el trabajo remoto, los videojuegos en línea o la transmisión de contenidos en alta calidad.

Estos son los dispositivos que conviene conectar por cable Ethernet. Foto: Getty Images

Lo que muchos desconocen es que existen diferentes tipos de cables Ethernet, los cuales en muchos casos se identifican por colores. Aunque pueda parecer un detalle menor, aprender a reconocerlos puede marcar una diferencia en la experiencia de uso y en la organización de las conexiones.

Según explica el portal Computer Hoy, el color de los cables Ethernet no influye en su velocidad ni en su rendimiento. A diferencia de otros componentes tecnológicos, el color cumple principalmente una función práctica: facilitar la identificación y el orden de los cables, especialmente en instalaciones grandes, tanto en hogares como en oficinas.

Un cable de cualquier color puede ofrecer la misma capacidad de transmisión si pertenece a la misma categoría, como Cat5e o Cat8. Sin embargo, en algunos casos, el color puede estar relacionado con el tipo de blindaje del cable, es decir, la protección interna de aluminio o cobre encargada de reducir las interferencias electromagnéticas y mejorar la calidad de la señal.

Los cables Ethernet no tienen ningún tipo de estándar universal para los colores. Foto: Getty Images/iStockphoto

Este blindaje se identifica mediante letras que indican si el cable no tiene protección (U), está apantallado con lámina (F) o blindado con malla (S). De esta forma surgen combinaciones como U/UTP, S/FTP o SF/FTP, siendo esta última una de las más resistentes. Aunque no se trata de una regla estricta, los cables negros suelen contar con mayor blindaje, mientras que los naranjas se utilizan con frecuencia en instalaciones principales.

Para conocer la velocidad real que puede ofrecer un cable Ethernet, es necesario revisar la información impresa en su cubierta o su etiqueta, ya que esta depende directamente de su categoría.