Wifi lento en casa: el ajuste del router que podría mejorar la velocidad del internet sin gastar dinero

Cuando la conexión comienza a volverse más lenta de lo habitual, lo primero que suele venir a la mente es cambiar el router, contratar un plan más costoso o responsabilizar al proveedor del servicio. Sin embargo, en muchos casos el inconveniente no requiere ninguna de esas decisiones y puede resolverse con ajustes simples desde casa.

Una de las causas más frecuentes está relacionada con interferencias, exceso de redes en el mismo canal o configuraciones que permanecen igual desde la instalación inicial. En ese contexto, modificar el canal wifi puede marcar una diferencia notable, ya que incluso los planes de fibra con altas velocidades pueden perder eficiencia si el router opera en un canal congestionado.

El router del wifi es uno de los elementos más importantes del hogar. Foto: Getty Images

No se trata de un problema del equipo ni de una falla atribuible a la empresa proveedora, sino de la saturación del espacio disponible para transmitir la señal. Por esa razón, antes de invertir en nuevos dispositivos, resulta recomendable comprobar la configuración del enrutador.

¿Cómo mejorar la señal wifi?

El rendimiento de la conexión depende de múltiples variables que suelen pasar desapercibidas. Elementos como muros gruesos reducen el alcance, algunos electrodomésticos generan interferencias, varios equipos conectados consumen ancho de banda y las redes cercanas compiten por la misma frecuencia.

Cuando a estos factores se suma un router mal ubicado, oculto tras muebles o funcionando con los ajustes predeterminados de fábrica, el resultado suele ser el mismo: interrupciones constantes, baja velocidad y cobertura deficiente.

En muchos edificios, los routers vienen configurados en canales idénticos, utilizados por decenas de viviendas al mismo tiempo. Esta coincidencia genera congestión, incluso en conexiones con planes de alta velocidad, por lo que aumentar los megas no siempre resuelve el inconveniente.

Un router wifi neutro es una opción viable para quienes buscan un internet estable. Foto: Getty Images

Cada red inalámbrica opera sobre un canal específico y, cuando varios usuarios comparten el mismo, los datos se cruzan y la señal pierde estabilidad. Cambiar de canal equivale a trasladarse a un carril menos transitado para mejorar el flujo.

La modificación no es complicada ni requiere conocimientos técnicos avanzados. La persona solo debe ingresar a la configuración del router y elegir un canal con menor saturación dentro de las opciones de red inalámbrica. Para hacerlo, debe abrir un navegador desde el computador, escribir 192.168.0.1 o 192.168.1.1 en la barra de direcciones y acceder con las credenciales correspondientes. Luego, en el apartado de configuración inalámbrica, hay que ubicar la opción ‘Canal’.