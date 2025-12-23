Tener un router neutro puede ser la solución a su wifi lento: qué es y cómo usarlo para evitar una conexión inestable

A más de uno le ha ocurrido que, en pleno estudio, trabajo o mientras disfruta de una película, la conexión a internet comienza a fallar. Cortes repentinos, interrupciones constantes y una navegación inestable terminan siendo especialmente molestos, ya que impiden utilizar la red con tranquilidad. Se trata de un problema cada vez más común que, aunque no es nuevo, puede presentarse incluso a diario, algo que dista mucho de ser ideal.

Ante esta situación, muchos usuarios optan por soluciones rápidas como cambiar el router de lugar, reiniciarlo, retirar obstáculos cercanos o incluso contratar un plan con más megas. Sin embargo, estas acciones no siempre resuelven el problema, puesto que, aunque son factores relevantes, suelen pasar por alto otros aspectos clave que influyen directamente en la calidad de la conexión, como el tipo de router que se utiliza.

De acuerdo con Computer Hoy, una de las alternativas más efectivas para mejorar el rendimiento de internet en el hogar es apostar por un router wifi neutro, una opción válida para quienes buscan mayor velocidad, estabilidad y seguridad en su red.

Tener una red wifi exclusiva para invitados es una cuestión de comodidad y ciberseguridad. Foto: Getty Images

Un router wifi neutro es un dispositivo independiente que no está ligado a ningún proveedor de internet. Su función principal es gestionar la red local del hogar —tanto por cable como de manera inalámbrica— y distribuir la conexión entre los distintos dispositivos conectados.

Gracias a su diseño, estos equipos ofrecen un mayor rendimiento porque están preparados para gestionar múltiples conexiones simultáneas, algo fundamental en hogares donde conviven móviles, computadores, televisores inteligentes y consolas de videojuegos.

Las compañías de internet suelen atraer a los usuarios con planes que incluyen la instalación y un router, una fórmula práctica que, a simple vista, parece ahorrar tiempo y dinero. No obstante, estos dispositivos suelen contar con hardware limitado, opciones avanzadas restringidas y pocas posibilidades de personalización o refuerzo de la seguridad, lo que termina afectando su desempeño y los hace más propensos a fallos y vulnerabilidades.

Frente a este panorama, cada vez más personas optan por adquirir un router neutro por separado. Esta alternativa no solo ofrece un rendimiento superior, sino también un mayor control sobre la red y mejores herramientas de protección. Además, existe una amplia variedad de marcas y modelos, con distintas potencias, que se adaptan a las necesidades de cada usuario.

Varios dispositivos de la casa conectados a la misma red wifi. Foto: Inteligencia Artificia de ChatGPT

Asimismo, la libertad de configuración es uno de sus principales atractivos, dado que permite personalizar la red: crear conexiones para invitados, priorizar determinados dispositivos, aplicar controles parentales o mejorar la seguridad mediante ajustes avanzados, funciones que en muchos routers de operadora están limitadas o directamente bloqueadas.

Por todo ello, los routers neutros son especialmente recomendables en casas grandes, con numerosos dispositivos conectados o con una alta demanda de datos, ya que permiten disfrutar sin inconvenientes de streaming en 4K, juegos en línea y otras actividades que requieren un elevado ancho de banda.