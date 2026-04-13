Smart TV sin internet: por qué el televisor no se conecta por wifi ni cable y cómo solucionarlo fácilmente

Una de las grandes ventajas de los televisores modernos es su amplia gama de funciones avanzadas, que ofrecen una experiencia mucho más completa y alineada con las exigencias de la era digital. Gracias a esto, es posible conectarse a internet para acceder a plataformas de streaming, escuchar música, jugar en línea y disfrutar de múltiples opciones de entretenimiento.

La función del wifi que está arruinado su conexión a internet: así puede desactivarla para que la velocidad sea mayor

Sin embargo, por más avanzados que sean, estos dispositivos no están exentos de fallos técnicos. Aunque muchas veces no se trata de problemas graves, sí pueden interrumpir el uso y generar frustración. Uno de los más comunes ocurre cuando el televisor no logra conectarse a internet, ni por wifi ni por cable, lo que impide aprovechar sus funciones inteligentes.

El wifi suele ser la opción más utilizada por su comodidad. Al no requerir cables, permite ubicar el televisor en cualquier lugar de la casa sin preocuparse por la distancia al router, siendo ideal para espacios donde el cableado resulta incómodo o poco estético.

No obstante, su rendimiento puede verse afectado por distintos factores. La distancia al router, las paredes, la cantidad de dispositivos conectados e incluso interferencias externas pueden provocar una señal inestable. Esto se traduce en interrupciones, menor calidad de imagen o tiempos de carga más largos, especialmente al reproducir contenido en alta definición o 4K.

Cuando el televisor se conecta de forma inalámbrica, los inconvenientes suelen estar relacionados con la calidad de la señal. Foto: Getty Images

Por otro lado, la conexión mediante cable Ethernet ofrece mayor estabilidad. Al estar conectada directamente al router, la señal no sufre interferencias ni pérdidas significativas, lo que garantiza una transmisión de datos más constante.

Según explica ADSLZone, aunque no es lo más frecuente, algunos dispositivos del hogar pueden generar interferencias en la conexión del televisor. Para comprobarlo, se recomienda acercar el TV al router o cambiar ambos de lugar temporalmente. Si la conexión mejora, conviene identificar el aparato que causa la interferencia y alejarlo.

Asimismo, cuando hay muchos dispositivos conectados o se realizan descargas pesadas en la red, esta puede saturarse y afectar el rendimiento del televisor. Por ello, es aconsejable evitar usos intensivos, como la descarga de archivos de gran tamaño o torrents, mientras se utiliza el TV.

Más allá del tipo de conexión, hay causas que impactan en ambos casos. Foto: Getty Images

Si el televisor está conectado por cable y no logra acceder a internet, es recomendable probar el cable Ethernet en otro dispositivo. Si funciona, el problema podría estar en el televisor (ya sea en el puerto o en la configuración IP); si no, es posible que el cable esté dañado. También se puede intentar la conexión por wifi para descartar fallos de hardware o software.

En caso de que la conexión por cable siga fallando, el inconveniente podría estar en el router. Conviene probar distintos puertos y reiniciar el equipo, ya que alguno podría estar defectuoso o saturado, especialmente si hay varios dispositivos conectados o se utiliza un switch. Si el problema persiste, lo más recomendable es contactar al proveedor de internet para evaluar un posible reemplazo del router.

El electrodoméstico que, si está cerca del router wifi, debería retirar de inmediato para mejorar la conexión a internet

En cuanto al wifi, elegir la banda adecuada es clave. La de 5 GHz ofrece mayor velocidad y menos interferencias a corta distancia, mientras que la de 2,4 GHz brinda mayor estabilidad cuando hay obstáculos o el televisor se encuentra lejos. En algunos casos, separar ambas bandas en redes distintas puede mejorar notablemente la conexión.