El botón del router que está ignorando y nunca utiliza: presiónelo ahora mismo para mejorar la velocidad y el alcance de su wifi

¿Sabía que el router de su internet tiene un botón que puede mejorar la conexión? Son pocas las personas que exploran a fondo todas las funciones de sus dispositivos tecnológicos, a pesar de que estos pueden optimizar de manera significativa el wifi en el hogar.

Ya puede tener internet satelital en casa: así de fácil es solicitar Starlink para disfrutar de una conexión sin interferencias

A muchos les ocurre que, mientras trabajan en línea, ven videos o juegan, experimentan interferencias que afectan la experiencia y generan problemas importantes. Las causas pueden ser diversas: desde una mala ubicación del router hasta fallas del proveedor. Sin embargo, en la mayoría de los casos son situaciones ocasionales que tienen soluciones al alcance de todos.

Cuando el wifi falla, las videollamadas se interrumpen, los archivos tardan en cargar y las plataformas educativas se vuelven inestables, lo que reduce significativamente la productividad.

Pese a esto, pocos saben que el botón de reinicio o “reset” del router puede ayudar a solucionar estos problemas temporales. De acuerdo con adslzone.net, lo recomendable es apagar el dispositivo desde el botón (generalmente ubicado en la parte trasera), desconectarlo por completo y esperar entre 20 y 30 segundos para que todos los procesos se detengan. Este tiempo permite descargar los componentes internos, limpiar la caché DNS y reiniciar la tabla NAT. Si el reinicio se hace demasiado rápido, estos procesos no se completan y las fallas pueden persistir.

Múltiples fallas terminan frustrando al usuario, ya que impiden el uso normal del celular o del computador. Foto: Montaje SEMANA con fotos de Getty Images

Luego, se vuelve a conectar y, tras unos minutos, la conexión debería mejorar. Es importante no encenderlo de inmediato, ya que un reinicio apresurado puede no resolver el problema. Además, este método es el más sencillo, pues no requiere acceder a configuraciones avanzadas.

Otra opción es reiniciar el router desde la configuración. Para ello, se puede ingresar a su dirección IP (como 192.168.1.1) desde el navegador e iniciar sesión con los datos correspondientes. Dentro del panel, en las opciones de administración o mantenimiento, se encuentra la función “Reiniciar”. Al activarla, el equipo se reiniciará y, tras unos minutos, se podrá verificar si la conexión a internet funciona correctamente.

Existe un método efectivo para mejorar la señal wifi en segundos. Foto: Montaje de SEMANA con fotos de Getty Images

Así las cosas, reiniciar el router de forma ocasional es una práctica sencilla y útil que mejora su rendimiento. Al hacerlo, se libera memoria, se borra la caché y se optimiza la conexión wifi, incluso al buscar canales con menos interferencias. También ayuda a resolver problemas de conectividad, lentitud o conflictos con direcciones IP, dado que permite renovarlas y evitar saturaciones.

Además, apagarlo durante unos segundos contribuye a reducir el sobrecalentamiento de sus componentes, especialmente en épocas de altas temperaturas. En general, se recomienda reiniciarlo cada dos meses como medida de mantenimiento y seguridad. El único inconveniente es tener que esperar unos minutos para recuperar la conexión.