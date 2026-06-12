Mientras retira dinero del cajero automático, podría ser víctima de una estafa millonaria si comete este error común

La protección de los datos personales y financieros se ha convertido en una de las mayores preocupaciones para los usuarios. A medida que avanza la tecnología, los ciberdelincuentes han perfeccionado sus estrategias hasta hacerlas cada vez más difíciles de detectar, aprovechando distintos métodos de engaño para obtener información sensible y cometer fraudes.

Expertos hacen llamado por preocupante situación que afecta a usuarios de WhatsApp y pondría en riesgo sus chats

Lo que antes se limitaba a correos electrónicos sospechosos o llamadas provenientes de números desconocidos ha evolucionado hacia una compleja red de estafas que puede llegar a través de prácticamente cualquier canal de comunicación.

Expertos en ciberseguridad advierten que el acceso a nuevas herramientas tecnológicas, sistemas de automatización e incluso inteligencia artificial ha permitido a los delincuentes crear fraudes más elaborados, creíbles y difíciles de identificar.

En este contexto, además de recurrir a las tácticas tradicionales, los criminales han encontrado en los cajeros automáticos un nuevo escenario para llevar a cabo sus fraudes.

Una de las modalidades más comunes es el llamado skimming, una técnica que consiste en instalar dispositivos ilegales sobre la ranura donde se introduce la tarjeta bancaria. Estos mecanismos permiten copiar la información almacenada en la banda magnética sin que el usuario lo advierta.

Los delincuentes desarrollan técnicas para engañar a los usuarios mientras retiran dinero. Foto: Getty Images

Sin embargo, los riesgos no se limitan a los dispositivos instalados en los cajeros. Según el Banco de España, también existe la amenaza de la ingeniería social, una estrategia basada en la manipulación psicológica de las personas.

En estos casos, los ladrones se acercan a quienes están realizando una transacción para distraerlos, iniciar una conversación o brindar ayuda aparentemente desinteresada, con el fin de obtener información confidencial, como claves o datos bancarios.

Otra modalidad consiste en hacerse pasar por empleados de la entidad financiera o personal de seguridad. Los malhechores alertan sobre supuestos fallos en el cajero, inconvenientes con la cuenta o presuntos riesgos para convencer al usuario de revelar información confidencial o entregar su tarjeta.

Algunas veces, incluso, aprovechan un momento de descuido para intercambiar la tarjeta original por otra similar, especialmente después de haber observado la clave de acceso.

Los cajeros automático son blanco de ataques por parte de delincuentes. Foto: Getty Images

Por ello, los especialistas recomiendan mantenerse alerta y rechazar cualquier intervención de terceros mientras se utiliza un cajero automático.

Para reducir el riesgo de fraude, es aconsejable activar las notificaciones de movimientos bancarios y establecer límites diarios de retiro. También resulta útil planificar el uso de efectivo y optar por transferencias electrónicas cuando se trate de montos elevados.

Finalmente, al momento de realizar una operación, se recomienda utilizar cajeros ubicados en lugares seguros y bien iluminados, comprobar que no presenten elementos extraños, cubrir el teclado al ingresar el PIN y desconfiar de cualquier persona desconocida que ofrezca ayuda sin haber sido solicitada.