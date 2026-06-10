Tenga cuidado al comprar tiquetes aéreos para el Mundial 2026: expertos lanzan alerta sobre fraudes y estafas al planear su viaje

Miles de aficionados al fútbol cuentan las horas para disfrutar de uno de los eventos deportivos más esperados del mundo. Para muchos, la experiencia inicia mucho antes del primer partido, con la organización del viaje, la reserva del hospedaje y la compra de los tiquetes aéreos para asistir al Mundial 2026.

Sin embargo, el incremento de la demanda durante este tipo de competiciones internacionales también suele atraer a ciberdelincuentes que buscan aprovechar el entusiasmo de los viajeros mediante diferentes modalidades de fraudes y estafas.

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Frente a esto, la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA), la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) y aliados estratégicos de la industria, anunciaron el lanzamiento de #UnidosContraElCiberfraude, una campaña digital que busca promover que los viajeros compren sus tiquetes aéreos en sitios autorizados.

Durante el Mundial de Catar 2022, Kaspersky bloqueó más de 500 millones de intentos de acceso a sitios fraudulentos, el doble de 2021. En la Copa América 2024, firmas como BTR Consulting identificaron paquetes de viaje falsos, códigos QR y aplicaciones ilegítimas que suplantaban el sitio oficial del torneo.

La transferencia es el medio de pago más utilizado. Foto: Tiendanube

El fenómeno tiene impacto directo en América Latina. De acuerdo con el análisis más reciente del Comité Regional de Prevención de Fraude de ALTA y IATA, Argentina, Colombia, Perú, Brasil y Chile registraron algunas de las mayores tasas de fraude en transacciones de viaje en la región.

“La emoción de viajar para vivir la fiesta mundialista no puede convertirse en una oportunidad para los estafadores. Comprar únicamente a través de plataformas oficiales y canales autorizados es la mejor forma de garantizar transacciones seguras y evitar que los pasajeros sean víctimas de engaños que deriven en pérdidas económicas, robo de datos personales y experiencias de viaje frustradas “, señaló Peter Cerdá, CEO de ALTA y Vicepresidente Regional de IATA para las Américas.

Antes de comprar tiquetes, debe revisar las condiciones. Foto: Getty Images

Recomendaciones para comprar tiquetes de forma segura

Una de las principales recomendaciones es adquirir los tiquetes únicamente a través de los canales oficiales de las aerolíneas o de agencias de viaje reconocidas. Esto reduce considerablemente las posibilidades de caer en sitios fraudulentos diseñados para capturar datos personales o financieros.

Asimismo, aconsejan verificar que la dirección web comience con https y que presente los elementos habituales de seguridad digital. La ortografía de la dirección electrónica también resulta fundamental, ya que los ciberdelincuentes suelen utilizar dominios similares a los originales para confundir a los usuarios.

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Otro aspecto clave consiste en evitar realizar pagos mediante mecanismos informales o transferencias a cuentas personales. Las organizaciones sugieren utilizar métodos de pago protegidos que permitan realizar reclamaciones en caso de inconvenientes.

Además, recomiendan desconfiar de mensajes recibidos por correo electrónico, aplicaciones de mensajería instantánea o redes sociales que prometan descuentos extraordinarios o promociones exclusivas de duración limitada.