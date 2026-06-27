“Recibimos tu hoja de vida”: así funciona la estafa que contacta a sus víctimas por WhatsApp

Las autoridades de Bogotá hicieron un llamado a la ciudadanía a estar atenta a una nueva modalidad de estafa. Según la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, los criminales utilizan ofertas falsas de empleo para engañar a sus víctimas.

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Por medio de llamadas de WhatsApp con convocatorias fraudulentas, obtienen información personal de las personas o intentan ingresar a sus cuentas de WhatsApp.

El Centro Cibernético de la Policía Nacional ha recibido alertas sobre este tipo de fraudes. De acuerdo con información de la entidad, los delincuentes utilizan un modus operandi específico en el que realizan llamadas aleatorias de números desconocidos.

Cuando la víctima contesta, ponen un mensaje grabado con la frase “Hemos recibido tu hoja de vida. Agrégame a WhatsApp” o simplemente diciendo “Agrégame a WhatsApp”.

Ante la oferta laboral, muchas personas caen e inician una conversación por WhatsApp. La Policía indicó que el objetivo de los criminales es despertar el interés de las personas, especialmente de aquellas que están buscando trabajo.

Una vez establecen el contacto por la aplicación de mensajería, se ganan la confianza de las víctimas y les solicitan información personal o financiera. Cuando logran su cometido, envían un supuesto código de verificación con la excusa de validar la identidad de la persona.

Los criminales llaman a números aleatorios y ponen mensajes grabados ofreciendo empleos. Foto: Getty Images

Cuando la víctima comparte el código, los delincuentes pueden ingresar a su cuenta de WhatsApp. Normalmente, utilizan el perfil para hacerse pasar por el ciudadano afectado y solicitar dinero a familiares y amigos.

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Este tipo de fraudes es usado por los criminales para intentar nuevas estafas o extorsiones a los contactos de WhatsApp de la víctima. La recomendación de la Secretaría de Seguridad es desconfiar de llamadas o mensajes de números desconocidos que ofrezcan ofertas laborales sin haber enviado la hoja de vida recientemente o participado en un proceso de selección.

En caso de recibir este tipo de llamadas, no agregar a WhatsApp ni suministrar información personal, bancaria o financiera a personas que desconozca. Así mismo, las autoridades hicieron énfasis en no compartir códigos de verificación que lleguen por mensajes de texto, debido a que son personales e intransferibles.