Distrito se pronuncia ante las agresiones con armas blancas a agentes de tránsito en Engativá

En la tarde de este jueves, 25 de junio de 2026, la Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Secretaría Distrital de Movilidad, se pronunció ante los hechos ocurridos hacia agentes de tránsito en la capital, en donde varios de estos funcionarios fueron agredidos mientras realizan su labor.

Una preocupante cifra sacude a Bogotá: decenas de agentes de tránsito han sido agredidos este 2026

Estos sucesos, que fueron expuestos por el concejal de Bogotá David Saavedra, indican que, con corte al 17 de junio de 2026, se han registrado un total de 37 casos de agresión hacia los miembros de tránsito que operan en las vías y calles de Bogotá.

Dentro de estos hechos ha habido un saldo de 47 funcionarios quienes han resultado heridos, además de la captura en flagrancia de 25 ciudadanos. Según información de la Secretaría de Movilidad.

Uno de los casos más recientes y que fue divulgado en redes sociales muestra cómo un grupo de personas comenzó a agredir e intimidar con armas blancas a agentes de tránsito y personal operativo de una grúa en el sector de El Muelle, ubicado en la localidad de Engativá.

“No podemos permitir que quienes trabajan por el orden y la seguridad vial de Bogotá tengan que cumplir sus funciones bajo amenazas o violencia. Agredir a un agente de tránsito es atacar la institucionalidad y el respeto por la autoridad. La ciudad necesita garantías para quienes hacen cumplir la ley”, comentó Saavedra.

Un nuevo caso de agresión contra agentes de movilidad quedó registrado en video en el sector del Muelle, en la localidad de Engativá. En las imágenes se observa cómo varios hombres, algunos de ellos portando cuchillos, increpan e intentan atacar a los agentes, luego de que una… pic.twitter.com/izZkE5kQXF — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) June 25, 2026

Ante los hechos, el distrito se pronunció esclareciendo su punto de vista sobre los casos cometidos a los funcionarios de tránsito en Bogotá.

El pronunciamiento del distrito

La Secretaría Distrital de Movilidad ha comentado en su comunicado que rechaza categóricamente cualquier tipo de agresión o acto de violencia hacia los funcionarios públicos de la capital, al igual que el personal del distrito que diariamente se encarga de proteger la vida de los ciudadanos, acorde a lo establecido en el Código Nacional de Tránsito.

Refiriéndose exclusivamente a los actos registrados en la localidad de Engativá, la entidad de movilidad afirmó que se están adelantando las medidas necesarias para poder interponer una denuncia formal ante las autoridades competentes, para de esta manera identificar a los responsables de los actos de agresión a agentes de tránsito.

La Secretaría de Movilidad adelanta acciones tras agresiones a funcionarios durante controles viales. Foto: Colprensa - Camila Díaz

Para adelantar el proceso, el distrito pondrá a la disposición todas las evidencias recopiladas por medio de las cámaras de los funcionarios, al igual que la información adquirida durante el procedimiento.

Adicionalmente, la Secretaría de Movilidad ha reiterado una cooperación con la Policía Nacional para poder prevenir más casos de violencia hacia los funcionarios de tránsito y priorizar su seguridad.

“La Secretaría hace un llamado a la ciudadanía para que las diferencias frente a los procedimientos de control sean tramitadas por los canales institucionales y con respeto por la autoridad. Ninguna inconformidad justifica la violencia, las amenazas o las agresiones contra quienes cumplen una función pública”, comenta la entidad en su comunicado.