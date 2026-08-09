La Empresa Metro de Bogotá lanzó el ‘Vocímetro’, una iniciativa que permitirá a los ciudadanos participar en la construcción de la identidad sonora de la Primera Línea y elegir algunas de las voces, sonidos y mensajes que acompañarán sus recorridos.

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Así funcionará el ‘Vocímetro’ del Metro de Bogotá

La iniciativa fue presentada por la Empresa Metro de Bogotá como un nuevo espacio de participación ciudadana.

Durante un mes, los bogotanos podrán ingresar a la plataforma habilitada por el Distrito y expresar sus preferencias sobre diferentes elementos que harán parte de la experiencia de viaje.

Según explicó la Alcaldía de Bogotá, el ‘Vocímetro’ busca que los futuros usuarios tengan voz en la construcción de la llamada cultura Metro.

No solo podrán opinar en aspectos relacionados con la infraestructura, sino también en detalles que estarán presentes en la cotidianidad de quienes utilicen el sistema.

La propuesta parte de una pregunta sencilla, pero con un componente simbólico: ¿cómo quieren los bogotanos que suene el Metro?

El ‘Vocímetro’ permite a los ciudadanos conocer diferentes propuestas de voz y escoger aquellas que consideran más apropiadas para los anuncios del sistema.

La consulta no se limita a decidir quién hablará en los trenes y estaciones.

También incluye preferencias relacionadas con los saludos, el tono de los mensajes y algunos sonidos que podrían acompañar la experiencia de los pasajeros, según información divulgada por medios como Infobae y Red+.

Entre las propuestas aparecen opciones que buscan representar diferentes maneras de hablar y de relacionarse en Bogotá. Incluso hay alternativas con expresiones más cercanas al lenguaje cotidiano de los capitalinos, como el tradicional “¡Quiubo!”.

El ejercicio también plantea qué sonidos podrían identificarse con la ciudad.

Entre las propuestas mencionadas está el canto del copetón, una de las aves más reconocibles de Bogotá.

La consulta aborda además mensajes relacionados con la convivencia dentro del sistema.

Entre ellos se plantea recordar a los pasajeros algunas recomendaciones para mantener un ambiente agradable durante los recorridos, como utilizar audífonos al escuchar música.

La convocatoria ‘Vocímetro’ permitirá a los ciudadanos elegir las voces, sonidos y mensajes que acompañarán sus futuros viajes en el Metro de Bogotá. Foto: Captura de pantalla X @Bogota

¿Cómo participar en el ‘Vocímetro’ del Metro?

La Alcaldía de Bogotá habilitó la información oficial del ‘Vocímetro’ en su portal:

Participar en el ‘Vocímetro’ del Metro de Bogotá

Ahí se puede consultar la convocatoria y el acceso a la plataforma de participación.

La Alcaldía informó que la consulta estará disponible durante un mes y que también se realizarán activaciones presenciales en diferentes puntos de Bogotá para facilitar la participación.

La iniciativa busca recoger las preferencias de los futuros usuarios antes de definir los elementos que finalmente harán parte de la identidad sonora del sistema.

Por eso, la participación ciudadana será uno de los insumos para determinar cómo se escucharán los anuncios y otros mensajes cuando la Primera Línea entre en operación.

Más allá de escoger una voz, el ejercicio tiene un componente de apropiación.

La intención es que los ciudadanos comiencen a reconocer el Metro como un sistema propio incluso antes de que empiecen los viajes comerciales.

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La iniciativa representa precisamente un mecanismo para que los bogotanos puedan participar en la construcción de la identidad sonora del sistema y decidir cómo quieren que se escuchen algunos de los mensajes que acompañarán sus recorridos.

Así, el Metro comienza a adquirir elementos que van más allá del cemento, el acero y los trenes. También tendrá una voz, unos sonidos y una manera particular de comunicarse con sus pasajeros.