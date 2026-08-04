El alcalde Carlos Fernando Galán firmó el Decreto 290 de 2026, que actualiza el Plan Parcial Estación Metro 26 y permite avanzar en la transformación de 9,3 hectáreas donde confluirán el Metro de Bogotá, TransMilenio y el Regiotram de Occidente.

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¿Qué cambia con el Decreto 290?

La renovación urbana del entorno de la futura Estación Metro 26 dio un paso decisivo con la firma del Decreto 290 de 202.

Esta norma que modifica el Plan Parcial de Renovación Urbana Estación Metro 26 y permite avanzar en el desarrollo de uno de los proyectos estratégicos para el centro de Bogotá.

El decreto, firmado por el alcalde Carlos Fernando Galán, habilita la ejecución de la Unidad de Actuación Urbanística 4 (UAU 4).

Este es un sector de aproximadamente 9,3 hectáreas ubicado entre las calles 24 y 26, donde convergerán la futura Línea 1 del Metro de Bogotá, TransMilenio y el Regiotram de Occidente.

Con esta decisión, el Distrito busca reactivar un área que durante años permaneció con predios subutilizados y adaptarla a la nueva infraestructura de transporte masivo.

El Plan Parcial Estación Metro 26 fue adoptado originalmente en 2013 y ha tenido varias modificaciones para ajustarse a la evolución de los proyectos de transporte de la capital.

El Decreto 290 de 2026 actualiza esas condiciones urbanísticas para hacer viable la ejecución de la UAU 4 y adecuar el desarrollo a la infraestructura que actualmente se construye en la zona.

🏙 ¡Bogotá dio un paso decisivo para renovar el centro de la ciudad!



El alcalde @CarlosFGalan firmó el Decreto 290, que modifica el Plan Parcial Estación Metro 26 y habilita la transformación de 9,3 hectáreas entre las calles 24 y 26, junto a la futura estación intermodal donde… pic.twitter.com/WHETE0Wfsy — Carlos Felipe Reyes (@cfreyes) August 3, 2026

El proyecto que busca transformar el entorno de la futura Estación Metro 26

La modificación normativa permitirá a la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá (RenoBo) continuar con el desarrollo del proyecto urbanístico, que contempla la construcción de 3.052 viviendas, además de comercio, servicios y más de 29.000 metros cuadrados de espacio público.

Según la administración distrital, el propósito es consolidar un nodo urbano alrededor de la principal estación intermodal de la ciudad, integrando vivienda, movilidad y espacio público en un mismo entorno.

La futura estación intermodal será uno de los principales puntos de conexión del sistema de transporte de Bogotá.

Así funcionará la conexión entre la estación 2 del Metro de Bogotá y el Portal Américas del TransMilenio

Allí se integrarán la estación 13 de la Línea 1 del Metro, la Estación Central de TransMilenio y el Regiotram de Occidente, lo que convertirá este sector en uno de los principales centros de intercambio de pasajeros de la ciudad.

Con la expedición del decreto, el Distrito considera superado uno de los pasos normativos más importantes para avanzar en la transformación del centro de Bogotá.