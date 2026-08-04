¿Recibió una citación judicial o una multa? Podría tratarse de una estafa

La Secretaría de Seguridad de Bogotá ha hecho un llamado a la ciudadanía a tener cuidado con posibles correos electrónicos falsos que han estado circulando en los últimos meses. Según la entidad, estos mensajes tendrían citaciones falsas de procesos judiciales o multas, que buscarían captar la atención de la víctima con el propósito de estafarla.

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Los delincuentes se aprovecharían del sentido de urgencia de este tipo de notificaciones con el fin de generar preocupación en la persona, lo que facilitaría que el afectado abra rápidamente archivos maliciosos que comprometerían la ciberseguridad.

Asimismo, los estafadores suplantarían la identidad de diferentes entidades públicas, aparentando ser las oficiales, mediante el uso indebido de logos, nombres institucionales y direcciones muy similares a las reales.

Una vez la persona descargue los archivos adjuntos enviados por estos supuestos organismos o haga clic en un enlace sospechoso, los delincuentes instalarían programas maliciosos de forma remota en el dispositivo en el que se realizó la acción, lo que les permitiría acceder a información personal, contraseñas o datos bancarios.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad de Bogotá ha dado una serie de recomendaciones que los ciudadanos podrán seguir para evitar caer en este tipo de fraudes y no verse afectados por estas modalidades de estafa.

El primero de estos consejos sería revisar el dominio del correo electrónico, ya que las entidades públicas usan dominios oficiales, como sería el caso de @dian.gov.co y @policia.gov.co. En caso de notar letras o números extraños, lo mejor es verificar la información en los canales de comunicación establecidos por cada institución.

Además, es importante que tenga en cuenta que casi siempre las comunicaciones oficiales van dirigidas a usted, por lo que incluirán sus datos, como el nombre completo y, cuando corresponda, el número de cédula. Otro punto fundamental es no descargar archivos sospechosos ni hacer clic en enlaces cuya confiabilidad genere dudas.

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Las autoridades resaltan que hay que desconfiar de aquellos mensajes que presionen constantemente o en los que se reitere el sentido de urgencia, como aquellos que amenazan con sanciones o acciones judiciales inmediatas si no actúa de forma rápida.

En caso de haber abierto alguno de estos documentos o enlaces, es importante que elimine el archivo y cambie sus contraseñas de manera inmediata, además de hacer el debido reporte a las autoridades por medio de los canales oficiales habilitados para ello, como la plataforma virtual de la Policía Nacional.