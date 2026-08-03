La capital suma un nuevo protagonista a su oferta de espectáculos. Vive Claro Music Hall nace como un espacio concebido para albergar conciertos, festivales, experiencias inmersivas, eventos deportivos y encuentros culturales.

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El escenario que impulsa una nueva era del entretenimiento en Bogotá

Bogotá continúa ampliando la infraestructura destinada a la realización de espectáculos.

La apertura de Vive Claro Music Hall se produce en un contexto de crecimiento de la industria del entretenimiento en vivo, que durante los últimos años ha llevado a la capital a consolidarse como una de las principales plazas para conciertos y festivales en el país.

El nuevo recinto está ubicado en el sector del Salitre, cerca del Parque Simón Bolívar, un corredor que concentra algunos de los escenarios más utilizados para eventos de gran formato.

Es un espacio que hace parte del Distrito Cultural Vive Claro, el recinto que ya opera junto al Parque Simón Bolívar.

Con este nuevo pabellón cubierto, el complejo amplía su oferta de escenarios para la realización de conciertos, eventos culturales, corporativos y otras actividades durante todo el año.

Imagen del Vive Claro Distrito Cultural, uno de los principales recintos para espectáculos y eventos masivos en Bogotá. Foto Guillermo Torres Reina - SEMANA Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

Con su entrada en funcionamiento, la ciudad suma un nuevo espacio para la programación de conciertos, actividades culturales, encuentros empresariales y otros eventos.

El proyecto fue desarrollado por OCESA y Claro Colombia. De acuerdo con la información entregada por ambas compañías, cuenta con infraestructura tecnológica basada en fibra óptica, conectividad móvil 4G y 5G y redes WiFi para soportar la operación de los eventos y la atención de los asistentes.

Además, el recinto fue diseñado para adaptarse a diferentes configuraciones, con el fin de recibir producciones musicales, ferias, convenciones y actividades deportivas.

El proyecto incorpora criterios de sostenibilidad que le permitieron obtener una certificación internacional en materia ambiental y de gobernanza.

La apertura de este escenario coincide con la expansión de la infraestructura para espectáculos en Bogotá.

En la última década, la ciudad ha incorporado nuevos espacios para responder al aumento de conciertos y giras internacionales, un fenómeno que ha impulsado la actividad de sectores como la hotelería, el transporte, el comercio y la gastronomía.

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Con Vive Claro Music Hall, la capital amplía la disponibilidad de recintos para eventos de gran formato y fortalece una oferta que ya incluye escenarios como el Movistar Arena, el Coliseo MedPlus y el estadio El Campín.

La llegada de un nuevo espacio también representa una mayor capacidad para distribuir la programación de espectáculos a lo largo del año y atender la demanda de promotores y productores.