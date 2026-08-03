Monumento de la Resistencia en Cali ahora tiene nueva estructura: la hicieron en tiempo récord

El Monumento de la Resistencia en Cali, que ha sido objeto de varias polémicas y hasta un lío jurídico con la administración distrital, está lejos de caer, como muchos han vaticinado. La estructura, en forma de puño, construida durante el estallido social de 2021, ahora cuenta con nueva obra en sus alrededores.

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A través de un video aficionado, miembros de la Primera Línea de Cali informaron que hicieron un nuevo muro alrededor de la estructura para protegerla, según señalaron.

El nuevo muro fue levantado en tiempo récord, entre el pasado viernes y domingo. Y muchos lo calificaron como una respuesta desafiante para quienes piden la caída de la estructura, ya que, aseguran, representa una época difícil para la ciudad marcada por el desorden y vandalismo.

Cabe recordar que ese monumento ha sido objeto de múltiples manifestaciones de colectivos de izquierda e, incluso, para este viernes 7 de agosto se tiene programado un plantón en ese lugar, como una especie de contra peso mediático a la posesión del electo presidente Abelardo De La Espriella, que también será en Cali.

Paralelamente, seguidores del petrismo se reunirán en tres ciudades del país, tal como lo confirmó este sábado 1.° de agosto Iván Cepeda, senador y excandidato presidencial.

Según Cepeda, serán tres “concentraciones de carácter pacífico”, mas no marchas. Las ciudades escogidas por el petrismo son Bogotá, Barranquilla y Cali.

“Van a ser tres concentraciones en tres ciudades del país. En Barranquilla estaremos en la carrera Cuarta con calle Murillo, acompañados de organizaciones sociales, populares, de una parte muy importante de la bancada del Pacto Histórico, dirigentes sociales y políticos también de la Alianza por la Vida. En la ciudad de Cali vamos a estar en el monumento que hay en Puerto Resistencia; ahí estarán las organizaciones sociales, estará mi compañera Aida Quilcué y estará también una parte muy importante de nuestra bancada en el Congreso”, dijo Cepeda.

En cuanto a Bogotá, Cepeda anunció que hará presencia en el Capitolio Nacional otra parte de la bancada del Pacto Histórico.

“Allí haremos un acto en la Plaza Núñez que queda dentro del Capitolio. Habrá participación seguramente de ciudadanos y ciudadanas, pero va a ser un acto que se circunscribe ahí en las instalaciones del Capitolio”, agregó Cepeda.